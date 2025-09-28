В Мелітополі знищено автомобіль з російськими операторами БпЛА - ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України провело результативну операцію по знищенню автомобіля з російськими операторами БпЛА в тимчасово окупованому Мелітополі.

Як зазначило ГУР у телеграм у неділю, 27 вересня 2025 року на закритій охоронюваній військовій базі російських загарбників, розташованій на території авіамістечка тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області, пролунав вибух.

"Внаслідок надскладної результативної операції ГУР МО України знищено ворожий автомобіль УАЗ "буханка" та щонайменше чотирьох московитів ― операторів БпЛА російської окупаційної армії, які перебували всередині машини", - йдеться у повідомленні.