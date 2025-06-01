Інтерфакс-Україна
Події
09:10 01.06.2025

Військовий потяг окупантів підірвано під Мелітополем - ГУР

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Військовий потяг окупантів підірвано під Мелітополем - ГУР

Військовий потяг ворога підірвано та пущено під укіс поблизу Мелітополя, повідомляє телеграм-канал Головного управління розвідки МО України (ГУР) у неділю.

"Вночі 31 травня 2025 року на залізничній ділянці поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Якимівка Мелітопольського району Запорізької області відбувся вибух — підірвано військовий потяг російських загарбників. "Товарняк" рухався в бік тимчасово окупованого Криму. Внаслідок вибуху на залізничному полотні потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс. Ключова логістична артерія московитів на окупованих територіях Запорізької області та Криму порушена", - йдеться в повідомленні ГУР.

За даними розвідки після підриву окупанти оголосили "план-перехоплення".

"Населеними пунктами нишпорять патрулі росґвардії; перевірки на блок-постах — особливо прискіпливі до всіх, хто вʼїжджає або виїжджає. Боротьба з воєнною логістикою російських окупантів триває", - додає ГУР.

Теги: #мелітополь #гур_мо

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