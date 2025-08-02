14:33 02.08.2025
У Мелітополі знищено п’ятьох "кадирівців" і мобільний комплекс РЕБ
У Мелітополі проведено успішну операцію Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) та руху опору ― в суботу на околицях тимчасово окупованого міста вибухнув мікроавтобус з бійцями окупаційного підрозділу "Ахмат" всередині.
"Внаслідок детонації всі п’ятеро пасажирів загинули", - повідомило ГУР у телеграм у суботу.
Також вибухом поранено двох загарбників, які перебували в сусідньому авто, та знищено мобільний комплекс РЕБ.