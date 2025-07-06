Інтерфакс-Україна
Події
20:07 06.07.2025

Глава Міндовкілля передала нацпаркам Полісся обладнання для охорони біорізноманіття та боротьби з пожежами

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Міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук під час фестивалю "ПаркФест: там, де говорить природа" з нагоди Дня працівника природно-заповідної справи передала національним паркам та заповідникам Поліського регіону обладнання для посилення охорони біорізноманіття та попередження пожеж.

Як повідомила пресслужба Міндовкілля в неділю, допомогу надано завдяки Програмі розвитку ООН (ПРООН) та Глобальному екологічному фонду (ГЕФ). Це обладнання допоможе працівникам установ досліджувати рідкісні види рослин і тварин, моніторити зміни в екосистемах, а також швидше реагувати на лісові та торф’яні пожежі.

Заступниця Постійного представника Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні з операційних питань Моніка Різал наголосила на важливості системної підтримки природоохоронних інституцій: "Для нас важливо, щоб природоохоронні установи не лише мали доступ до сучасних технологій, але й могли системно впроваджувати інновації у свою щоденну роботу".

Гринчук звернула увагу, що сума збитків ПЗФ внаслідок повномасштабної агресії РФ сягає понад 3 трлн грн. Однак міністр додала, що навіть попри війну робота над розвитком цього напрямку триває. Так, минулого року було створено 86 територій та об’єктів ПЗФ площею майже 5 тис. га. Також цього року практично усі кошти з бюджетної програми щодо здійснення природоохоронних заходів спрямовуються на потреби установ ПЗФ. За словами міністра, метою України є досягнення європейського показника заповідності, який в середньому у країнах ЄС становить близько 26%.

Вона також зазначила, що сама система потребує реформування. За словами міністра, на розгляді Уряду перебуває законопроєкт про внесення змін до закону "Про природно-заповідний фонд України", який передбачає створення єдиного органу управління заповідною справою.

У рамках ПаркФесту міністр Гринчук спільно із в.о. голови Держекоінспекції Ігорем Зубовичем також вручили символічні подарунки дітям військових та обладнання для військовослужбовців Центру спеціального призначення НГУ "Омега".

Теги: #міндовкілля #нацпарк #полісся

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