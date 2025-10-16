На Вінниччині виявлено факти незаконного заволодіння землями нацпарку "Кармелюкове Поділля"

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронними органами виявили факти незаконного заволодіння 11-ма ділянками землі та повідомили про підозру 8 особам, серед яких приватний нотаріус, співвласник та директори підприємств.

В Телеграм-каналі в четвер Офіс генерального прокурора повідомляє, що фігуранти оформлювали землю за підробленими документами та займали ділянки без правових підстав.

"Йдеться про 11 ділянок загальною площею понад 136 га, серед яких землі Нацпарку "Кармелюкове Поділля". Збитки державі та громадам – понад 6 млн грн", - зазначається в повідомленні.

Серед підозрюваних приватний нотаріус одного з округів області.

За інформацією прокуратури, нотаріус використала підроблені дублікати заповітів померлих громадян, без належних документів і з порушенням законодавства зареєструвала право власності на чотири земельні ділянки (площа 10,7 га) на користь третіх осіб.

"Через її дії справжнім спадкоємцям та сільській раді завдано збитків на понад 996 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, співвласник і директор товариства незаконно набув у власність земельну ділянку площею 0,8 га, використавши підроблене розпорядження райдержадміністрації. Надалі він легалізував цю землю через поділ та продаж.

"Директор товариства самовільно зайняв земельну ділянку площею майже 100 га для вирощування сільськогосподарських культур. Збитки державі – понад 1 млн грн", - інформують у прокуратурі.

Директор приватного сільгосппідприємства, як зазначається в повідомленні, посіяв культури на самовільно зайнятій ділянці площею 16,5 га, а директор іншого підприємства самовільно зайняв 3,1 га земель у межах Національного природного парку "Кармелюкове Поділля" з метою посіву культур. Збитки державі – близько 150 тис. грн.

Ще один директор підприємства незаконно зайняв 1 га земель "Кармелюкове Поділля", завдавши державі збитків майже на 50 тис. грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за: ч. ч. 2, 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки), ч. ч. 1, 2 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів), ч. ч. 2, 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України.

Прокуратура підготувала клопотання про обрання запобіжного заходу усім підозрюваним.