НАБУ обвинувачує ексдепутата Іванющенка та засновницю Stolitsa Group Молчанову у заволодінні 18 га землі під Києвом

(оновлена та розширена, додані прізвища)

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявили про викриття схеми заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн під час корпоративного конфлікту над гуртовим ринком сільськогосподарської продукції у передмісті.

"До реалізації оборудки причетні колишній народний депутат України від Партії регіонів та підконтрольні йому дві особи, столична забудовниця та підконтрольна їй особа, а також екскерівник обласного управління Держгеокадастру України", - повідомило НАБУ у телеграм у суботу.

Оприлюднена інформація дає змогу визначити, що мова йде про ексдепутата Партії регіонів України Юрія Іванющенка та засновницю однієї з найбільших столичних девелоперських компаній Stolitsa Group Владу Молчанову, а також про конфлікт навколо ринку "Столичний", що підтвердило агентству джерело у правоохоронних органах.

В офіційній публікації НАБУ зазначило, що усім повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Як інформує Бюро, навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над гуртовим ринком сільськогосподарської продукції у передмісті Києва в останньої виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних юридичних та фізичних осіб.

"На виконання злочинного плану службові особи Головного управління Держгеокадастру у Київській області всупереч встановленому порядку внесли в Державний земельний кадастр зміни, що дозволило вказаному органу розпоряджатись земельним масивом, на якому розташовується гуртовий ринок площею понад 150 га. Надалі вказану земельну ділянку передали в оренду товариству, підконтрольному забудовниці", - йдеться у повідомленні.

Після цього керівник товариства відмовився від частини отриманої в оренду землі на користь 9 наперед визначених осіб, які на підставі наказу в.о. керівника Головного управління Держгеокадастру у Київській області з порушенням норм земельного законодавства одержали у власність 9 земельних ділянок площею 18 га.

Згодом зазначені земельні ділянки на підставі удаваних правочинів продали трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею.

У процесі врегулювання конфлікту забудовниця та екснардеп підписали меморандум ("понятійку") щодо спільного використання земельного масиву, зокрема для забудови. А у вересні 2021 року довірена особа ексобранця увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок.

Подальше розпорядження земельним масивом було зупинене арештом, накладеним за клопотанням прокурорів САП.