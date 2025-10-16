Спрощеною зміною цільового призначення сільгоспземлі скористалось вже 171 підприємство з 14 областей – нардеп

Спрощеною процедурою зміни цільового призначення земельної ділянки сільскогосподарського призначення на землі промисловості та енергетики для будівництва нових підприємств і електростанцій скористалось вже 171 підприємство та громада з 14 областей України, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Спрощена процедура зміни цільового призначення земельної сільгоспділянки на землі промисловості та енергетики запрацювала і дає конкретні результати", - повідомив він під час Київськогоу міжнародного економічномого форуму у Києві у четвер

Як зазначив Кисилевський у Facebook, відповідні рішення прийняті для будівництва об’єктів виробничо-складського господарства (75 ділянок), виробництво енергії з відновлювальних джерел (42 ділянки), промислового виробництва та індустріальних парків (26 ділянок), інших об’єктів (28 ділянок).

За його словами, найбільше позитивних рішень прийняли в Київській, Закарпатській, Рівненській, Житомирській і Кіровоградській областях, тоді як жодного поки не прийнято в Сумській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Луганській, Одеській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Як повідомлялось, закон щодо спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок сільскогосподарського призначення на землі промисловості та енергетики набув чинності 28 травня 2024 року.

Процедура застосовується для земель сільскогосподарського призначення за межами населених пунктів, де немає розробленої містобудівної документації, для розміщення визначених законом об’єктів промисловості та енергетики.