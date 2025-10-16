Інтерфакс-Україна
Економіка
13:34 16.10.2025

Спрощеною зміною цільового призначення сільгоспземлі скористалось вже 171 підприємство з 14 областей – нардеп

1 хв читати
Спрощеною зміною цільового призначення сільгоспземлі скористалось вже 171 підприємство з 14 областей – нардеп

Спрощеною процедурою зміни цільового призначення земельної ділянки сільскогосподарського призначення на землі промисловості та енергетики для будівництва нових підприємств і електростанцій скористалось вже 171 підприємство та громада з 14 областей України, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Спрощена процедура зміни цільового призначення земельної сільгоспділянки на землі промисловості та енергетики запрацювала і дає конкретні результати", - повідомив він під час Київськогоу міжнародного економічномого форуму у Києві у четвер

Як зазначив Кисилевський у Facebook, відповідні рішення прийняті для будівництва об’єктів виробничо-складського господарства (75 ділянок), виробництво енергії з відновлювальних джерел (42 ділянки), промислового виробництва та індустріальних парків (26 ділянок), інших об’єктів (28 ділянок).

За його словами, найбільше позитивних рішень прийняли в Київській, Закарпатській, Рівненській, Житомирській і Кіровоградській областях, тоді як жодного поки не прийнято в Сумській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Луганській, Одеській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Як повідомлялось, закон щодо спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок сільскогосподарського призначення на землі промисловості та енергетики набув чинності 28 травня 2024 року.

Процедура застосовується для земель сільскогосподарського призначення за межами населених пунктів, де немає розробленої містобудівної документації, для розміщення визначених законом об’єктів промисловості та енергетики.

 

Теги: #кисилевський #спрощення #земля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:46 16.10.2025
На Вінниччині виявлено факти незаконного заволодіння землями нацпарку "Кармелюкове Поділля"

На Вінниччині виявлено факти незаконного заволодіння землями нацпарку "Кармелюкове Поділля"

09:20 02.10.2025
Бойові медики отримали спрощений доступ до роботи в цивільній медицині та навчання на медспеціальностях

Бойові медики отримали спрощений доступ до роботи в цивільній медицині та навчання на медспеціальностях

14:36 18.09.2025
Рада спростила ввезення транспорту та обладнання як гумдопомоги

Рада спростила ввезення транспорту та обладнання як гумдопомоги

13:12 06.09.2025
НАБУ обвинувачує ексдепутата Іванющенка та засновницю Stolitsa Group Молчанову у заволодінні 18 га землі під Києвом

НАБУ обвинувачує ексдепутата Іванющенка та засновницю Stolitsa Group Молчанову у заволодінні 18 га землі під Києвом

10:35 06.09.2025
Підсанкційна особа часів режиму Януковича та столична забудовниця підозрюються у незаконному заволодінні 18 га землі

Підсанкційна особа часів режиму Януковича та столична забудовниця підозрюються у незаконному заволодінні 18 га землі

15:03 03.09.2025
Львівський "Електронмаш" презентував нову модель електробуса - Кисилевський

Львівський "Електронмаш" презентував нову модель електробуса - Кисилевський

16:00 27.08.2025
Раді пропонують прийняти в цілому законопроєкт щодо вдосконалення роботи індустріальних парків

Раді пропонують прийняти в цілому законопроєкт щодо вдосконалення роботи індустріальних парків

20:06 25.08.2025
Земельна ділянка під меморіальне кладовище офіційно зареєстрована за НВМК - Чабанівська селищна рада

Земельна ділянка під меморіальне кладовище офіційно зареєстрована за НВМК - Чабанівська селищна рада

23:04 22.08.2025
Прокуратура через суд повернула місту ділянку набережної Дніпра неподалік ЖК River Stone

Прокуратура через суд повернула місту ділянку набережної Дніпра неподалік ЖК River Stone

10:55 22.08.2025
"Агропродсервіс" інвестував в будівництво заводу продтоварів "Бабуся Маруся" 45 млн грн

"Агропродсервіс" інвестував в будівництво заводу продтоварів "Бабуся Маруся" 45 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні України на 2026-2027 рр. сягає близько $60 млрд – міністр фінансів

"Нафтогаз" акцентує на суттєвому рості споживання газу й закликає до значної економії

"Укренерго" попередило про ймовірне обмеження потужності промспоживачів з 16:00 і до кінця доби

Річні форвардні контракти на ліс можуть бути запроваджені у 2026р

Податкова служба закликала продавців техніки зупинити штучне підвищення цін на пристрої резервного живлення

ОСТАННЄ

Непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні України на 2026-2027 рр. сягає близько $60 млрд – міністр фінансів

"Нафтогаз" акцентує на суттєвому рості споживання газу й закликає до значної економії

Sunvita Group вдвічі наростила виробництво валиків для чищення поверхонь

"єГривню" навряд чи буде введено у 2027 р. - заступник голови НБУ Шабан

Член НР "Нафтогазу" Бойко не стала спростовувати дані ЗМІ про 60% втрат добового видобутку газу через атаку РФ

Кабмін планує виплатити по 6,5 тис. грн допомоги "Тепла зима" для 660 тис. громадян вразливих категорій

"Укренерго" попередило про ймовірне обмеження потужності промспоживачів з 16:00 і до кінця доби

Свириденко: Ексімбанк США може стати надійним великим партнером співробітництва між країнами

"Фокстрот" інвестував в енергозалежність 5,565 млн грн

Середня вартість обслуговування кредиту для ОСББ - учасника програми "Енергодім" - не перевищує 1000 грн на місяць

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА