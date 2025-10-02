Бойові медики отримали спрощений доступ до роботи в цивільній медицині та навчання на медспеціальностях

Бойові медики отримали спрощений доступ до роботи в цивільній медицині та навчання на медичних спеціальностях, повідомили в Міністерстві у справах ветеранів і Міністерстві освіти і науки.

"Бойові медики рятують інших на війні, проте багато з них набули навичок порятунку життя, не маючи профільної медичної освіти. Водночас досвід, отриманий на полі бою, є неоціненним і може бути використаний після їхнього повернення у цивільній медицині й стати шляхом до нової професії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для того, аби бойові медики, які перебувають у війську або звільнилися з нього, могли після завершення служби долучитися до роботи в цивільній медицині, команди Міністерства охорони здоров’я і Міносвіти за підтримки Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій внесли необхідні зміни до нормативної бази.

Відтепер бойові медики можуть отримати нову спеціальність у сфері охорони здоров’я і вступити на навчання за спрощеною процедурою.

Зокрема, вони можуть здобути медичну освіту одного з двох рівнів: перший варіант – вища освіта (бакалаврат) за спеціальністю "Медсестринство" (спеціалізація "Екстрена медицина") для здобуття кваліфікації парамедика; другий – фахова передвища освіта за спеціальністю "Медсестринство" для здобуття кваліфікації медсестри або фельдшера.

Крім того, затверджені професійні стандарти "Екстрений медичний технік" та "Парамедик", які спрощують доступ для бойових медиків до працевлаштування у системі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Зазначається, що бойові медики, які нині перебувають на фронті, матимуть можливість здобувати освіту дистанційно за скороченими програмами тривалістю два з половиною роки.

Зокрема, вони можуть здобути вищу освіту парамедика: для осіб із посвідченням учасника бойових дій вступ відбувається за співбесідою, без складання національного мультипредметного тесту (НМТ).

Також доступна фахова передвища освіта для здобуття кваліфікації медсестри чи фельдшера, вступ до якої також не потребує НМТ.

"Після завершення навчання (рівень фахової передвищої освіти) бойовий медик може працевлаштуватися парамедиком у службі екстреної медичної допомоги, а протягом двох років підтвердити кваліфікацію — склавши іспит або пройшовши цикл спеціалізації, що триває до трьох місяців", - зазначили у відомствах.

Водночас, бойові медики, які вже завершили службу, можуть одразу працевлаштуватися в систему екстреної медичної допомоги на посаду екстреного медичного техніка, навіть якщо не мають цієї кваліфікації.

У такому випадку, протягом року їм потрібно скласти кваліфікаційний іспит для здобуття кваліфікації екстреного медичного техніка, а протягом двох років — отримати водійське посвідчення, якщо його немає.

Ті ж, хто під час служби виконував обов’язки інструктора з тактичної медицини або старшого бойового медика роти чи батареї, можуть одразу обійняти посаду екстреного медичного техніка першого, найвищого, класу, із такими ж умовами складання іспиту та отримання посвідчення водія.

"Паралельно з роботою демобілізовані медики мають змогу дистанційно навчатися: здобути вищу освіту парамедика за скороченою програмою (для учасників бойових дій — вступ за співбесідою, без НМТ) або пройти навчання на медсестру (медбрата) чи фельдшера. Після завершення фахової передвищої освіти вони можуть одразу перейти на роботу парамедиком і протягом двох років підтвердити професійну кваліфікацію парамедика, склавши іспит або пройшовши тримісячний цикл спеціалізації", - йдеться в повідомленні.

У відомствах звернули увагу, що повною мірою освітні зміни запрацюють у 2026 році, проте цьогоріч запущений пілотний проєкт, який дозволить бойовим медикам вступити на навчання зараз, не втрачаючи року.

"Такі кроки дозволять бойовим медикам повернутися до цивільного життя і перетворити досвід, який вони здобули на війні, у нову цивільну професію. Медична ж система отримає кваліфікованих фахівців і поповниться мотивованими людьми", - вважають в міністерствах.