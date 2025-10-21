Інтерфакс-Україна
Події
21:56 21.10.2025

Уряд дозволив проводити закупівлі для відбудови або захисту критичної інфаструктури без відкритих торгів

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до пункту 13 "Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування".

"Згідно з рішенням Уряду,  до 01 березня 2026 року закупівлі для будівництва, ремонту чи інших інженерно-технічних заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури можуть проводитися шляхом укладення договору без проведення відкритих торгів або електронного каталогу. Рішення стосується придбання товарів і послуг (крім поточного ремонту) від 100 тис. грн, послуг з поточного ремонту від 200 тис. грн, робіт від 1,5 млн грн", - повідомляють в прес-релізі на офіційному веб-порталі уряду у вівторок.

У попередній редакції документа така процедура застосовувалася лише для об’єктів паливно-енергетичного сектору. Тепер її поширено також на об’єкти систем життєзабезпечення (вода, тепло, електропостачання), транспорт і пошту.

"Країна-агресор цілеспрямовано знищує нашу енергетичну та транспортну інфраструктуру. Кожна затримка із відновленням означає більш довгі перерви у енергопостачанні, труднощі з перевезеннями. Тимчасові зміни у процедурі дозволять замовникам швидше укладати договори і запускати ремонтні чи захисні роботи там, де це потрібно, негайно. Це допоможе захистити людей і зберегти стійкість економіки", — цитує урядовий сайт заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрія Телюпу.

 

