Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) та ДСНС України провели спільні навчання на Рівненщині, повідомив УЧХ у Фейсбуці у суботу.

"Наша співпраця з ДСНС України — це приклад єдності, яка рятує життя. Ми розвиваємо спільні навчальні платформи, зміцнюємо потенціал громад і допомагаємо тим, хто першим реагує на надзвичайні ситуації. Сьогодні Український Червоний Хрест у 20 регіонах інтегрований у територіальні підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту. Ми стали частиною державного механізму реагування і до травня 2026 року плануємо повністю завершити інтеграцію на обласному рівні", - заявив генеральний директор Українського Червоного Хреста Максим Доценко на відкритті навчань.

За словами заступника голови ДСНС України Володимира Демчука, такі навчання — це не лише тренування технічних навичок, а й відпрацювання взаємодії між структурами, які у критичний момент діють як єдина команда.

"Ми вдячні Українському Червоному Хресту за підтримку, за обладнання, навчальні можливості та постійну готовність допомагати", — зазначив Демчук.

Під час навчань рятувальники та волонтери загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста з 5 областей відпрацьовували взаємодію у реагуванні на надзвичайні ситуації.

Учасники навчань працювали на чотирьох локаціях, відпрацьовуючи дії з порятунку постраждалих під завалами, реагування на наслідки хімічних і радіаційних інцидентів, ліквідації пожеж під час ДТП та на станції деконтамінації постраждалих.

Крім того, Український Червоний Хрест та ДСНС України підписали договір про спільне використання навчально-тренувального полігону ДСНС України у Рівненській області.

У межах заходу Головне управління ДСНС України у Рівненської області отримало модульний будинок, який стане простором для навчань та координації дій під час тренувань. Крім того, передано 95 комплектів пожежного обладнання для добровільних пожежних команд територіальних громад Рівненщини.