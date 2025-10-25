Інтерфакс-Україна
17:00 25.10.2025

УЧХ та ДСНС України провели спільні навчання на Рівненщині

УЧХ та ДСНС України провели спільні навчання на Рівненщині
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) та ДСНС України провели спільні навчання на Рівненщині, повідомив УЧХ у Фейсбуці у суботу. 

"Наша співпраця з ДСНС України — це приклад єдності, яка рятує життя. Ми розвиваємо спільні навчальні платформи, зміцнюємо потенціал громад і допомагаємо тим, хто першим реагує на надзвичайні ситуації. Сьогодні Український Червоний Хрест у 20 регіонах інтегрований у територіальні підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту. Ми стали частиною державного механізму реагування і до травня 2026 року плануємо повністю завершити інтеграцію на обласному рівні", - заявив генеральний директор Українського Червоного Хреста Максим Доценко на відкритті навчань.

За словами заступника голови ДСНС України Володимира Демчука, такі навчання — це не лише тренування технічних навичок, а й відпрацювання взаємодії між структурами, які у критичний момент діють як єдина команда.

"Ми вдячні Українському Червоному Хресту за підтримку, за обладнання, навчальні можливості та постійну готовність допомагати", — зазначив Демчук. 

Під час навчань рятувальники та волонтери загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста з 5 областей відпрацьовували взаємодію у реагуванні на надзвичайні ситуації.

Учасники навчань працювали на чотирьох локаціях, відпрацьовуючи дії з порятунку постраждалих під завалами, реагування на наслідки хімічних і радіаційних інцидентів, ліквідації пожеж під час ДТП та на станції деконтамінації постраждалих.

Крім того, Український Червоний Хрест та ДСНС України підписали договір про спільне використання навчально-тренувального полігону ДСНС України у Рівненській області. 

У межах заходу Головне управління ДСНС України у Рівненської області отримало модульний будинок, який стане простором для навчань та координації дій під час тренувань. Крім того, передано 95 комплектів пожежного обладнання для добровільних пожежних команд територіальних громад Рівненщини.

Теги: #рівненщина #навчання #тчху #дснс #учх

