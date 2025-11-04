Лондонська школа економіки запускає програму «Освіта для перемоги»: як на неї податись

Аналітичний центр зовнішньої політики та стратегії Лондонської школи економіки (LSE IDEAS) запустив навчальну програму для українців — «Освіта для перемоги». Вона покликана зміцнити лідерські навички, інституційну спроможність і стратегічне мислення учасників, які братимуть участь у відбудові та розвитку країни.

Доступ до провідних світових знань і методологій отримають українські експерти, політики, військові та державні службовці, представники національних і місцевих органів влади. Програма дозволяє фахівцям, які займаються післявоєнним плануванням, швидко здобути знання та експертизу для ефективного представлення країни на міжнародному рівні.

Програма триватиме чотири тижні. Впродовж першого учасники навчатимуться очно у Лондонській школі економіки, де для них організують зустрічі з представниками ЄБРР та JPMorgan. Наступні три тижні навчання відбуватиметься онлайн. Лекції проводитимуть викладачі LSE, а також запрошені міжнародні спікери, серед яких лауреат Нобелівської премії та колишній головний економіст Світового банку Джозеф Стіґліц.

Для об’єднання експертів LSE та українських фахівців створять спільну викладацько-дослідницьку платформу (Faculty and Research Track). Її мета — вивчення стійкості, управління та відбудови. Програма також забезпечить академічні обміни та викладацькі можливості за кордоном, де можна буде взяти участь у міжнародних дослідженнях і навчанні.

При LSE створять Український хаб, який стане місцем зустрічі науковців, політиків і громадських діячів, трансформуючи освіту в лідерство, а ідеї — у дії. Хаб сприятиме розвитку досліджень, політичного діалогу та обміну стратегічним досвідом.

Подання заявок на програму «Освіта для перемоги» триває з 31 жовтня до 31 січня 2026 року. Стати учасником можна, заповнивши анкету . Старт навчання запланований на лютий 2026 року. Деталі програми та умови участі доступні на сайті .

Ініціатива реалізується у співпраці з українською неприбутковою організацією Education for Victory та міжнародним виробником будівельних матеріалів CRH.

«Це партнерство відображає нашу спільну віру в те, що прогрес починається з розуміння, а освіта залишається найпотужнішим інструментом дипломатії та миру. Разом ми прагнемо створювати інституції, що витримують випробування часом, знання, що надають сили, і лідерство, яке об’єднує», — зазначив директор LSE IDEAS Крістофер Олден.

Головна мета програми — формування стійкого та глобально інтегрованого лідерства, здатного ефективно керувати трансформацією і відновленням України.

«Для України — це підготовка покоління, здатного побудувати сучасну, глобально інтегровану державу. Для наших партнерів — внесок у спільне європейське майбутнє, засноване на довірі, інноваціях та солідарності. Разом ми доводимо, що стратегічна співпраця між академічним, державним і приватним секторами може стати справжнім двигуном сталих змін», — переконаний засновник Education for Victory Олексій Мушак.

У CRH переконані, що відновлення України потребує колективного підходу, заснованого на сильних інституціях та освіті.

«Саме тому ми з гордістю підтримуємо програму «Освіта для перемоги», співпрацюючи з LSE IDEAS і Education for Victory, щоб сприяти інноваціям, обміну знаннями та навчальним ініціативам і разом працювати задля сталого майбутнього України», — додав президент CRH у Центральній і Східній Європі Ґійом Кавальє.

Про партнерів

LSE IDEAS — аналітичний центр зовнішньої політики та стратегії Лондонської школи економіки. Він обʼєднує людей різного віку, теоретиків і практиків, представників бізнесу та уряду, людей з усіх континентів і різних життєвих досвідів. IDEAS реалізує міждисциплінарні дослідницькі проєкти, готує робочі документи та звіти, проводить публічні й закриті заходи, а також організовує сучасні програми підвищення кваліфікації для представників уряду, бізнесу та громадського сектору.

«Освіта для перемоги» — програма, створена у партнерстві з LSE IDEAS, аналітичним центром зовнішньої політики та стратегії Лондонської школи економіки та політичних наук, і підтримується Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF). Учасники програми були та будуть серед тих, хто приймає ключові рішення і сприяє підвищенню стійкості України.

CRH — провідний світовий постачальник рішень у сфері будівельних матеріалів. Компанія обʼєднує 80 000 співробітників і понад 3 800 операційних локацій у 28 країнах, займаючи провідні позиції на ринках Північної Америки та Європи. CRH входить до рейтингу Fortune Global 500, а її акції торгуються на Нью-Йоркській (NYSE) та Лондонській (LSE) фондових біржах.