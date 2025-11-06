На Волині відпрацювали дії під час паводків: спільні навчання УЧХ, ДСНС і польських служб

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Міжнародні навчання за участю представників Українського Червоного Хреста (УЧХ), Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України та Польщі відбулися на Волині.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Волинській області взяв участь у спільних міжнародних навчаннях із рятувальниками ДСНС України та партнерами з Республіки Польща… До спільних відпрацювань, які відбулися на території Шацького національного природного парку, долучилися понад 70 осіб, зокрема представники Волинської ОДА та органів місцевої влади", — повідомив УЧХ у четвер у Фейсбуці.

Учасники тренування відпрацьовували повний цикл реагування на паводкову ситуацію: від розгортання пунктів допомоги населенню, евакуації людей із підтоплених територій і надання першої допомоги — до очищення води та взаємодії з рятувальними службами. Волонтери УЧХ продемонстрували надання домедичної та психологічної підтримки евакуйованим, а також сприяли роботі рятувальників.

"Такі навчання посилюють готовність до спільного реагування на надзвичайні ситуації, допомагають налагоджувати взаємодію між службами та впроваджують європейські стандарти безпеки в Україні",— зазначили в УЧХ.