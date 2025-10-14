УЧХ навчив надавати першу допомогу близько 400 тисячам людей

Український Червоний Хрест (УЧХ) навчив надавати першу домедичну допомогу понад 387 тисячам людей, повідомляється на офіційній сторінці організації у Фейсбуці у вівторок.

«Ми не можемо запобігти всім надзвичайним подіям, але можемо зробити все, щоб люди знали, як правильно діяти в перші хвилини. Саме це рятує життя», — наголошує майстер-тренерка, керівниця департаменту першої допомоги УЧХ Надія Ямненко.

Тренінги Українського Червоного Хреста поєднують теорію та практику, що формує готовність діяти рішуче й професійно у будь-яких надзвичайних обставинах. Програма охоплює широкий спектр ситуацій — від побутових травм і невідкладних станів до наслідків війни: зупинка масивних кровотеч, відновлення дихання, реагування на мінно-вибухові поранення та синдром тривалого стиснення. Перша допомога — це не просто навичка, а обов’язок кожного й шанс врятувати життя до приїзду медиків.