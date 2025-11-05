Інтерфакс-Україна
Події
14:43 05.11.2025

1 хв читати
Понад 400 га земель прикордонної смуги на 1 млрд грн повернуто державі в цьому році - Офіс генпрокурора

Спеціалізовані прокуратури у сфері оборони цього року повернули державі 411,6 га земель вздовж державного кордону, орієнтовна вартість яких - понад 1 млрд грн, повідомляє Офіс генерального прокурора.

В телеграм-каналі в середу відомство зазначає, що це землі оборони, вони мають ключове значення для нацбезпеки та потрібні для захисту кордону, розгортання підрозділів та функціонування прикордонної інфраструктури.

"Такі прикордонні землі можуть належати лише державі. Водночас фіксувалися випадки, коли їх незаконно передавали у приватну чи комунальну власність", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Офісу генпрокурора, у кожній із таких ситуацій прокурори оскаржували рішення в судах і повертали землю за її цільовим призначенням - на оборону держави.

Теги: #прикордонна #офіс_генпрокурора #земля

