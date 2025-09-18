Інтерфакс-Україна
Події
14:36 18.09.2025

Рада спростила ввезення транспорту та обладнання як гумдопомоги

Верховна Рада в цілому проголосувала за законопроєкт №12010, який спрощує ввезення транспорту та обладнання як гуманітарної допомоги під час воєнного стану.

Як зазначається у пояснювальній записці до відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради у четвер, в умовах воєнного стану від різних вітчизняних та міжнародних донорів надходить значна кількість благодійної та гуманітарної допомоги.

Законопроєкт має на меті на період воєнного стану забезпечити простіший алгоритм для ввезення транспорту на потреби гуманітарної допомоги, гуманітарної і медичної евакуації, забезпечення життєдіяльності підприємств, установ і організацій, які відносяться до критичної інфраструктури і здійснення інших заходів безпосередньо повʼязаних з захистом і підвищенням обороноздатності.

Зазначається, що транспортні засоби, які ввозяться для виконання статутних цілей громадських об’єднань зі статусом юридичної особи, благодійних організацій та відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, акредитованих в Україні визнаються гуманітарною допомогою.

Вимоги для ввезення таких транспортних засобів мають бути встановлені Кабінетом міністрів України.

Теги: #закон #гумдопомога #спрощення #транспорт

