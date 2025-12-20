Транспортне сполучення через Дністер вже частково відновлено й буде покращено за 48 годин

Фото: Telegram Віктор Микита

Транспортне сполучення з південно-західною частиною Одещини після того, як Росія ракетно-дроновими удари сильно пошкодила два мости, якими здійснювався рух в цей регіон, вже частково відновлено, люди мають змогу пересуватися легковими автівками, мікроавтобусами та невеликими вантажівками через р.Дністер, повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.

"У найближчі 48 годин буде додатково покращено умови пересування звичними маршрутами", – написав він в Телеграм у суботу.

Микита зазначив, що разом із головою обласної військової адміністрації Олегом Кіпером провів нараду у Арцизі, який після обстрілів 13 грудня найдовше залишався без світла, та зустрілися з громадами, вивчили ситуацію стосовно транспортного сполучення через річку Дністер, яке сьогодні пробує знищити ворог.

"Можемо чітко сказати про те, що транспортне сполучення буде функціонувати, не дивлячись на те, що ворог пробує знищити. Створені альтернативні маршрути, громади будуть мати можливість користуватися цим сполученням", – наголосив заступник керівника ОП.

За його словами, працюють пошта, банкомати, банківські та державні установи, лікарні, навчальні заклади, доставляються товари.

"Продуктові магазини відновили постачання продукції та товарів. Усе необхідне для людей є на полицях торговельних мереж. Сформовано логістику постачання пального на АЗС. Усі види палива в наявності в мережі заправних станцій. Екстрені служби, поліція та інші працюють у посиленому режимі, забезпечують правопорядок на місцях", – додав Микита.