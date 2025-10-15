Темпи потепління в басейні Дністра перевищують глобальні – міжнародне дослідження

Фото: https://www.davr.gov.ua

Кліматичні зміни призводять до критичного зниження водності другої за довжиною річки України – Дністра, повідомляє Державне агентство водних ресурсів України з посиланням на результати спільного молдовсько-українського дослідження, проведеного за підтримки Європейської економічної комісії ООН та Секретаріату Конвенції з транскордонних вод.

Як зазначається, наразі в регіоні спостерігається стійке потепління, темпи якого перевищують глобальні та європейські показники.

"Кожне десятиліття з 1980-х років було теплішим за попереднє, а в останнє десятиліття, для якого характерна маловодна фаза водності, середня за рік температура повітря перевищила кліматичну норму 1991-2020 рр. на 0,7°С", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у середу.

Паралельно з потеплінням змінився й режим опадів. Відмічається перерозподіл їхньої кількості протягом року: збільшення у зимовий період та зменшення влітку та восени, особливо в період з липня по вересень.

"Дефіцит опадів посилюється від верхньої до нижньої течії й сягав у серпні–вересні понад 25-30% у нижній течії. Такі зміни призвели до парадоксальної ситуації – збільшення ризику зимових паводків у верхній течії при одночасному посиленні літньої посухи у середній й особливо нижній частинах басейну річки", - зазначається у повідомленні.

Починаючи з 2011 року в басейні Дністра спостерігається маловодна фаза стоку. Особливо критичною є ситуація влітку, коли річковий стік знижується від 20% до 40% у порівнянні з попереднім періодом. Весняна повінь стала менш вираженою через скорочення снігового покрову, а літній маловодний період подовжився. Це ускладнює водопостачання сільського господарства та загрожує екосистемам.

За найгіршим сценарієм кліматичних змін SSP5-8.5 (сценарій інтенсивного потепління), до середини століття температура в басейні Дністра може зрости ще на 2,4-2,5°C. Річна кількість опадів знизиться на 10-20%, а в посушливі роки літні опади можуть скоротитися на 35%. Це призведе до катастрофічного зниження річкового стоку самого Дністра та особливо його приток у середній та нижній течії (на 25-30% в цілому за рік та на 40-50% влітку), що створить серйозний водний дефіцит у регіоні.

Експерти рекомендують невідкладне впровадження водозберігаючих технологій у сільському господарстві, модернізацію очисних споруд та посилення транскордонного співробітництва між Молдовою та Україною. Також критично важливими є створення системи раннього попередження про посухи й паводки, оптимізація роботи водосховищ та ревіталізація (відновлення) річкових екосистем.

Голова Держводагентства Ігор Гопчак, коментуючи результати дослідження, зазначив, що Дністер забезпечує питною водою, іригацією та гідроенергетикою мільйони жителів України та Молдови, тому погіршення його стану становить серйозну загрозу для безпеки та економічного розвитку обох держав.

"У нас є критична проблема – втрати води через зношену інфраструктуру сягають 30%. Це неприпустимо в умовах, коли кожна крапля на вагу золота. Ми активно працюємо над впровадженням водозберігаючих технологій та посиленням транскордонного співробітництва з Молдовою. Природа не знає кордонів, й управління водними ресурсами Дністра має бути спільним", – зазначив він.

Дослідження підготували експерти з Національної адміністрації "Apele Moldovei", Державної гідрометеорологічної служби Республіки Молдова, Українського гідрометеорологічного інституту та Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дністер є другою за довжиною річкою України (після Дніпра) та дев'ятою в Європі. Це транскордонна річка, що протікає через Україну та Молдову й впадає в Чорне море.

Річка бере початок у Карпатах на території Львівської області, далі протікає через Івано-Франківську (де приймає численні гірські притоки), Тернопільську, Чернівецьку, Хмельницьку області, потім входить у Вінницьку область, далі протікає територією Молдови, а в нижній течії повертається в Україну через Одеську область, де й впадає у Дністровський лиман Чорного моря.

Згідно з дослідженням, кліматичні зміни особливо впливають на водність Дністра саме в Одеській та Вінницькій областях, де спостерігається аридизація кліматичних умов.