06:02 14.11.2025

РФ вперше за понад рік зафіксувала спад цін на бензин після атак дронів - ЗМІ

Середні роздрібні ціни на бензин у Росії знизилися вперше більш ніж за рік після рекордного зростання, спричиненого посиленими атаками українських дронів на російські нафтопереробні заводи, повідомляє Bloomberg.

За інформацією агентства, у період з 6 по 10 листопада середня ціна бензину по країні зменшилася на 0,2% — до 65,34 рубля (0,80 долара) за літр порівняно з показниками 28 жовтня — 5 листопада. Це перше зниження з березня 2024 року.

"У шести з восьми федеральних округів РФ зафіксовано спад вартості пального, тоді як у двох інших ціни продовжили зростати, але повільнішими темпами. Зниження пов’язують із сезонним падінням попиту та частковим відновленням роботи НПЗ після завершення технічного обслуговування або усунення наслідків атак", - зазначено в повідомленні.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-13/russian-gasoline-prices-inch-lower-in-respite-amid-drone-strikes

