Пасажиропотік через кордон знизився на 1,3% від рекорду попередніх тижнів

Пасажиропотік через український кордон з 16 по 22 серпня склав 768 тис., що на 1,3% менше порівняно із рекордним для воєнного часу рівнем двох попередніх тижнів, свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook.

Згідно з ними, якщо чотири попередні тижні потік на в’їзд на 15-32 тис. переважав потік на виїзд, то з наближенням нового учбового року вони вирівнялися: потім на виїзд збільшився с 378 тис. до 385 тис., тоді як на в’їзд зменшився з 400 тис. до 383 тис.

Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску на цьому тижні, збільшилася зі 144 тис. до 145 тис., а потік машин із гуманітарними вантажами скоротився з 524 до 449.

У цю неділю станом на 9:00 на кордоні з Польщею, за інформацією Держприкордонслужби, найбільша черга у 55 легкових авто та 4 автобуси була у ПП "Устилуг". 40 машин та 4 автобуси очікували проходження кордону у ПП "Краківець", тоді як в ПП "Шегині" накопичилося 19 автобусів.

На кордоні з Угорщиною найбільші черга у 45 машин були на переході "Косино", тоді як у ПП "Лужанка" вона складала 30 авто, "Дзвінкове" – 20 та "Тиса" – 15.

На кордоні зі Словаччиною у ПП "Ужгород" та "Малий Березний" очікували контролю відповідно 30 та 20 авто, а на кордоні з Румунією черга були тільки в ПП "Дякове" – 30 машин.

Сумарні показники перетину кордону людьми цього року на 4,2% вище минулорічних: тоді за подібні сім днів з України виїхало 370 тис. та в'їхало 367 тис. людей, потік машин також був менший – 133 тис.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій - на 187 тис., а з початку четвертого – на 116 тис., з яких 80 тис. – сезонно з початку літа.

Як зазначив на початку березня 2023 року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у липневому інфляційному звіті погіршив прогноз міграції: якщо у квітні він очікував у 2026 році чистого притоку в Україну 0,2 млн людей, то тепер прогнозує чистий відтік 0,2 млн, що відповідає оцінці чистого відтоку цього року. "Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі – 0,5 млн осіб)", – додав НБУ. В абсолютних цифрах Нацбанк оцінює кількість мігрантів, які наразі залишаються за кордоном, на рівні близько 5,8 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 31 липня 2025 року оцінювалась в 5,115 млн (на 1 липня – 5,083 млн), а загалом у світі - у 5,676 млн (5,643 млн).

У самій Україні, за останніми даними ООН на квітень цього року, 3,757 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,669 млн на кінець минулого року.