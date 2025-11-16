Пасажиропотік за тиждень впав ще на 8,7%

Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Пасажиропотік через український кордон після падіння у перший тиждень листопада на 10,5% у другий тиждень, з 8 по 14 листопада, скоротився ще на 8,7% – до 474 тис., свідчать дані Держприкордонслужби.

Згідно з ними, кількість перетинів кордону на виїзд зменшилася до 241 тис. з 243 тис. тижнем раніше, тоді як зменшення на в’їзд було значно більш суттєвим – з 276 тис. до 233 тис.

В цю суботу, 15 листопада, кількість перетинів кордону на виїзд та в’їзд була майже однаковою – відповідно 39 тис. та 38 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, також цього тижня скоротилася до 122 тис. зі 124 тис. тижнем раніше, потік машин із гуманітарними вантажами – з 496 до 461.

За даними Держприкордонслужби, станом на 9:00 неділі черги на кордоні на виїзд з України були майже відсутні. Так на кордоні з Польщею невелика черга у 10 легкових авто була у ПП "Устилуг". На кордоні зі Словаччиною проходження кордону у ПП "Ужгород" очікувало 15 машин, ще 5 авто очікували проходження кордону у ПП "Тиса" на кордоні з Угорщиною, тоді як на інших переходах з цими країнами, а також з Румунією та Молдовою черги були відсутні.

Сумарні показники перетину кордону на цьому тижні більші за минулорічні. Тоді за подібні 7 днів з України виїхало 229 тис. людей, а в’їхало 223 тис. Потік машин також був меншим – 119 тис.

Торік в тиждень шкільних канікул потік виріс на 10,2%, після чого за два тижні знизився на 25% і на такому рівні тримався до стрибка під час різдвяних та новорічних свят.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в’їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в’їзд на 25 тис., за третій - на 187 тис., а з початку четвертого – на 190 тис.

Як зазначив на початку березня 2023 року Сергій Соболєв, який був тоді заступником міністра економіки, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у липневому інфляційному звіті погіршив прогноз міграції: якщо у квітні він очікував у 2026 році чистого притоку в Україну 0,2 млн людей, то тепер прогнозує чистий відтік 0,2 млн, що відповідає оцінці чистого відтоку цього року. "Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі – 0,5 млн осіб)", – додав НБУ та підтвердив цей прогноз наприкінці жовтня. В абсолютних цифрах Нацбанк оцінює кількість мігрантів, які наразі залишаються за кордоном, на рівні близько 5,8 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 14 листопада 2025 року оцінювалась в 5,331 млн (на 3 жовтня – 5,192 млн), а загалом у світі - у 5,880 млн (5,753 млн).

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень цього року, 3,340 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,757 млн на квітень.