Пасажиропотік за тиждень скоротився ще на 8,2%

Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Пасажиропотік через український кордон у шостий тиждень осені, з 4 по 10 жовтня, скоротився на 8,2% – до 515 тис., свідчать дані Держприкордонслужби.

Згідно з ними, кількість прибулих в Україну за тиждень зменшилася з 278 тис. до 253 тис., тоді як кількість тих, хто виїхав, – з 283 тис. до 262 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, також скоротилося до 129 тис. зі 137 тис., тоді як потік машин із гуманітарними вантажами збільшився з 481 до 501.

У цю суботу станом на 9:00 на кордоні з Польщею, за інформацією Держприкордонслужби, найбільша черга у 45 легкових авто була у ПП "Шегині", ще 35 машин очікували проходження кордону у ПП "Краківець", 25 – у ПП "Устилуг", а 10 – у ПП "Грушів".

На кордоні з Угорщиною невеликі черги по 10 машин були на переходах "Тиса", "Вилок" та "Лужанка", а ще 5 авто чекали у ПП "Косино", тоді як на кордоні зі Словаччиною черга була тільки у ПП "Ужгород" – 11 машин.

Нарешті на кордоні з Румунією 15 машин накопичилося у ПП "Порубне", тоді як всіх інших пунктах черги були відсутні, як і на кордоні з Молдовою.

Сумарні показники перетину кордону на цьому тижні вперше за довгий час були меншими за минулорічні (на 1,3%), бо минулого року в аналогічний тиждень паломники виїжджали після святкування "Рош га-Шана". Тому число тих, хто виїхав з країни, було суттєво більшим за число тих, хто в’їхав – відповідно 272 проти 250. Але потік машин тоді був меншим – 124 тис.

Торік приблизно на такому рівні пасажиропотік тримався до невеликого сплеску в осінні шкільні канікули, після чого ще знизився десь на 20% до різдвяних та новорічних свят.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в’їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в’їзд на 25 тис., за третій - на 187 тис., а з початку четвертого – на 189 тис.

Як зазначив на початку березня 2023 року Сергій Соболєв, який був тоді заступником міністра економіки, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у липневому інфляційному звіті погіршив прогноз міграції: якщо у квітні він очікував у 2026 році чистого притоку в Україну 0,2 млн людей, то тепер прогнозує чистий відтік 0,2 млн, що відповідає оцінці чистого відтоку цього року. "Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі – 0,5 млн осіб)", – додав НБУ. В абсолютних цифрах Нацбанк оцінює кількість мігрантів, які наразі залишаються за кордоном, на рівні близько 5,8 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 3 жовтня 2025 року оцінювалась в 5,192 млн (на 2 вересня – 5,138 млн), а загалом у світі - у 5,753 млн (5,696 млн).

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень цього року, 3,340 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,757 млн на квітень.