Пасажиропотік через кордон з початком вересня впав на 10%

Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Пасажиропотік через український кордон з 30 серпня по 5 вересня, з початком нового навчального року, впав на 10% – до 692 тис., свідчать дані Держприкордонслужби.

Згідно з ними, це переважно відбулося за рахунок зменшення потоку на в’їзд – з 401 тис. до 330 тис., тоді як потік на виїзд скоротився не так суттєво – з 368 тис. до 362 тис.

Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, також скоротилася до 144 тис. з рекордного рівня у 148 тис., який був досягнутий тижнем раніше, тоді як потік машин із гуманітарними вантажами майже не змінився та склав 503.

Західне регіональне управління Держприкордонслужби повідомило у суботу, що всього за літні місяці кордон у Львівській області перетнули понад 4,7 млн осіб та більше 853 тис. транспортних засобів. Рекордні показники було зафіксовано у вересні – понад 1,7 млн осіб та майже 300 тис. транспортних засобів. Перевага у серпні спостерігалась на в’їзд в Україну: кількість тих, хто прибув, перевищила виїзд більш ніж на 42 тисячі осіб, зазначили прикордонники.

Вони зауважили, що найбільш завантаженими пунктами пропуску залишаються "Краківець" та "Шегині". Середнє завантаження спостерігається у пунктах пропуску "Рава-Руська", "Грушів" та "Угринів", а найменше - у "Нижанковичах" та "Смільниці".

У цю суботу станом на 12:00 на кордоні з Польщею, за інформацією Держприкордонслужби, найбільша черга у 60 легкових авто та 1 автобус була у ПП "Устилуг". 35 машин очікували проходження кордону у ПП "Краківець", 30 – у ПП "Грушів", тоді як в ПП "Шегині" та "Угринів" накопичилося по 15 авто, у "Нижанковичах" – 5.

На кордоні з Угорщиною найбільша черги у 32 машини були на переході "Лужанка", тоді як у ПП "Косино" вона складала 25 авто, у ПП "Дзвінкове" – 20, а у ПП "Вилок" – 10.

На кордоні зі Словаччиною у ПП "Ужгород" очікували контролю 23 авто, а на кордоні з Румунією черги були тільки в ПП "Порубне" та "Дякове" – по 25 машин.

Сумарні показники перетину кордону на цьому тижні цього року на 12,3% вище минулорічних: тоді за подібні сім днів з України виїхало 320 тис. та в'їхало 296 тис. людей, потік машин також був суттєво менший – 131 тис.

Торік у перший тиждень вересня пасажиропотік через кордон впав на 13,8%, а за тиждень – ще на 8,8%.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій - на 187 тис., а з початку четвертого – на 115 тис.

Як зазначив на початку березня 2023 року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у липневому інфляційному звіті погіршив прогноз міграції: якщо у квітні він очікував у 2026 році чистого притоку в Україну 0,2 млн людей, то тепер прогнозує чистий відтік 0,2 млн, що відповідає оцінці чистого відтоку цього року. "Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі – 0,5 млн осіб)", – додав НБУ. В абсолютних цифрах Нацбанк оцінює кількість мігрантів, які наразі залишаються за кордоном, на рівні близько 5,8 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 2 вересня 2025 року оцінювалась в 5,138 млн (на 31 липня – 5,115 млн), а загалом у світі - у 5,698 млн (5,676 млн).

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень цього року, 3,340 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,757 млн на квітень.