Пасажиропотік на кордоні стабільний, потік на виїзд дорівнює потоку на в’їзд – Держприкордонслужба

Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Пасажиропотік через український кордон у сьомий тиждень осені, з 11 по 17 жовтня, збільшився всього на 0,6% – до 518 тис., свідчать дані Держприкордонслужби.

Згідно з ними, кількість прибулих в Україну за тиждень зросла з 253 тис. до 259 тис., тоді як кількість тих, хто виїхав, зменшилася з 262 тис. до 259 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, збільшилося до 130 тис. зі 129 тис., тоді як потік машин із гуманітарними вантажами зменшився з 501 до 453.

У цю неділю станом на 9:00 на кордоні з Польщею, за інформацією Держприкордонслужби, черга у 25 легкових авто була у ПП "Устилуг", ще 8 автобусів машин очікували проходження кордону у ПП "Шегині".

На кордоні з Угорщиною невелика черга у 10 машин була на переході "Косино", тоді як на кордоні зі Словаччиною черга у 20 авто була у ПП "Ужгород".

Нарешті на кордоні з Румунією та Молдовою черги були відсутні.

Сумарні показники перетину кордону на цьому тижні майже дорівнюють минулорічним. Тоді за подібні 7 днів з України виїхало 256 людей, а в’їхало 258. Потік машин був трохи меншим – 128 тис.

Торік приблизно на такому рівні пасажиропотік тримався до невеликого сплеску в осінні шкільні канікули, після чого ще знизився десь на 20% до різдвяних та новорічних свят.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в’їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в’їзд на 25 тис., за третій - на 187 тис., а з початку четвертого – на 189 тис.

Як зазначив на початку березня 2023 року Сергій Соболєв, який був тоді заступником міністра економіки, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у липневому інфляційному звіті погіршив прогноз міграції: якщо у квітні він очікував у 2026 році чистого притоку в Україну 0,2 млн людей, то тепер прогнозує чистий відтік 0,2 млн, що відповідає оцінці чистого відтоку цього року. "Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі – 0,5 млн осіб)", – додав НБУ. В абсолютних цифрах Нацбанк оцінює кількість мігрантів, які наразі залишаються за кордоном, на рівні близько 5,8 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 3 жовтня 2025 року оцінювалась в 5,192 млн (на 2 вересня – 5,138 млн), а загалом у світі - у 5,753 млн (5,696 млн).

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень цього року, 3,340 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,757 млн на квітень.