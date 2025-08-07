Пасажиропотік через прикордонні переходи у Львівській області зріс на 40% з початку літа

Державна прикордонна служба України повідомляє про зростання пасажиропотоку через пункти пропуску Львівської області на кордоні з Польщею на 40% з початком літнього сезону, а у вихідні дні – ще на 16% порівняно з буднями.

"Одним з найбільш завантажених залишається пункт пропуску "Шегині" через ремонтні роботи з українського боку", - повідомляється в телеграм-каналі відомства в четвер.

Зокрема, на цьому пункті зараз зібралося 150 автомобілів, на пункті "Краківець" – 100, на пункті "Грушів" – 30 автомобілів, "Угринів" – 25, "Нижанковичі" – 10. Лише пункти пропуску "Смільниця" та "Рава-Руська" працюють без затримок.

"Щоб пришвидшити оформлення громадян, прикордонники посилили роботу: у пікові години збільшено кількість нарядів, розгорнуто додаткові автоматизовані робочі місця. Також регулярно проводяться зустрічі з польськими колегами для спільного пошуку рішень, які допоможуть прискорити пропуск через кордон", - розповіли в Держприкордонслужбі.

Як повідомлялося, пасажиропотік через український кордон на тижні з 26 липня по 1 серпня збільшився на 1,7% – до 766 тис. та встановив новий рекорд для воєнного часу: минулого 2024 року рекордні показники фіксувалися у серпні та складали до 737 тис. Потік на виїзд у дев’ятий тиждень літа майже не змінився – 367 тис. порівняно із 369 тис. тиждень тому, тоді як на в’їзд виріс з 384 тис. до 399 тис.