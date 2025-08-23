Інтерфакс-Україна
03:39 23.08.2025

Ціни на електроенергію в Україні продовжують зростати при її значному профіциті – ексміністерка енергетики

В Україні при наявному значному профіциті на ринку електричної енергії наразі ціни на е/е не тільки не зменшуються, а й продовжують зростати, повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець на своїй сторінці в Facebook 22 серпня.

"Ми зараз маємо парадоксальну ситуацію на ринку: при наявному значному профіциті е/е ціни на неї не зменшились, а навпаки. Так, у понеділок 18.08.25 на РДН (ринок "на добу наперед" - ІФ-У) зафіксовано рекордну ціну – 6453 грн/МВт*год", - написала вона.

Ексміністерка для порівняння вказала рівень середніх цін на РДН в євро за 20 днів серпня в Україні та кількох європейських країнах. Зокрема, в Україні ціна склала 113 EUR/МВт*год, Польщі – 88 EUR/МВт*год, Німеччині – 72 EUR/МВт*год, Франції - 55 EUR/МВт*год.

"Це свідчить про непрацюючі ринкові механізми на українському ринку електроенергії з вкрай низькою конкуренцією", - стверджує вона.

На думку Буславець, при збереженні такої ситуації з ціноутворенням у недалекій перспективі це призведе до згортання енергоємної промисловості, втрати ринків збуту для енергогенерації та, відповідно, до негативних наслідків для економіки країни.

Окрім того, вона зазначила, що Національна комісія, що здійснює регулювання в сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) на засіданні 26 серпня планує підвищити тарифи на послуги з розподілу е/е для низки компаній-операторів системи розподілу з 1 вересня 2025 року. Головною причиною цього називають необхідність у погашенні боргів перед оператором системи передачі НЕК "Укренерго" та спрямування коштів на підготовку до опалювального сезону.

За інформацією ексміністерки, наприкінці минулого тижня НАЕК "Енергоатом" підключила два блоки АЕС в енергосистему після ремонту, а один блок вивела у плановий ремонт, однак додаткова потужність 1000 МВт не покращила ситуацію ні з фізичним балансом в енергосистемі, а ні з цінами на електроенергію.

Наразі в енергосистемі України спостерігається профіцит потужності через низьке споживання е/е, на що значною мірою вплинула погода з помірною для серпня температурою.

Для збалансування енергосистеми в Україні було максимально відкрито експорт е/е і розвантажено на 200-300 МВт потужність працюючих блоків АЕС. Водночас НЕК "Укренерго" вдень розвантажує СЕС до 1500 МВт в деякі години, одночасно нараховуючи їм компенсацію за недовироблену е/е, а у вихідні дні системний оператор навіть закрив імпорт електроенергії.

"З понеділка імпорт відкрили у вечірні години (18:00-22:00) у діапазоні 200-500 МВт, але ціна за обмежений перетин іноді перевищує EUR100, що робить імпорт економічно недоцільним", - доповнила Буславець.

За даними АТ "Оператор ринку", ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України за 20 днів серпня 2025 року становив 5 409,89 грн/МВт*год, збільшившись на 8% порівняно з аналогічним періодом липня (5 005,05 грн/МВт*год). Своєю чергою, за 20 днів липня вказаний показник порівняно з аналогічним періодом червня збільшився на 6,9% (4 680 грн/МВт*год).

Як повідомлялося, Україна у період з 1 по 15 серпня 10 разів (2-4, 6, 8-11 і 13-14 серпня) посідала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на ринку електричної енергії "на добу наперед" (РДН), якщо порівняти з 26 країнами Європи.

Україна за підсумками 2024 року за середнім показником індексу BASE на РДН, що становив 4 522,87 грн/МВт*год у розрахунку за єдиним центральноєвропейським часом (СЄТ), посіла третє місце серед 27 європейських країн.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1HV6ZmdDs1/

Теги: #ціни #електроенергія #зростання

