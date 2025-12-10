Інтерфакс-Україна
Економіка
13:25 10.12.2025

Зростання ВВП України у III кв.-2025 прискорилося до 2,1% – Держстат

Зростання ВВП України у III кв.-2025 прискорилося до 2,1% – Держстат

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у третьому кварталі 2025 року зріс на 2,1% порівняно з третім кварталом 2024 року, тим часом як у другому кварталі цього року аналогічний показник становив 0,8%, а у першому – 0,9%, повідомила Державна служба статистики у середу.

Згідно з її даними, порівняно з попереднім кварталом, з урахуванням сезонного фактору, реальний ВВП збільшився на 0,8% з урахуванням сезонного фактору, а квартал тому цей показник складав 0,2%.

Як повідомлялося, Нацбанк наприкінці жовтня також оцінив зростання реального ВВП України у третьому кварталі 2025 року проти аналогічного періоду минулого року в 2,1%, тоді як раніше прогнозував його на рівні 2,4%.

Згідно із оновленим прогнозом, оцінка зростання реального ВВП у IV кварталі цього року погіршена до 3,4% з 3,5% у липневому.

Загалом Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП в 2025 році до 1,9% з 2,1% через енергодефіцит, руйнування газодобувних потужностей та дефіцит робочої сили, а на 2026 рік – з 2,3% до 2%. Прогноз інфляції на цей рік покращено з 9,7% до 9,2%, а на наступний збережено на рівні 6,6%.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2024 році зростання ВВП України сповільнилося до 2,9% з 5,5% у 2023 році після падіння на 28,8% у 2022 році – першому році повномасштабної російської агресії.

Теги: #ввп #зростання

