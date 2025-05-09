Інтерфакс-Україна
Економіка
10:38 09.05.2025

Середня зарплата серед вакансій в Україні зростає на 500 грн третій місяць поспіль

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Середня зарплата серед вакансій в Україні зростає на 500 грн третій місяць поспіль

Середня зарплата в Україні серед пропозицій роботи у квітні досягла 24,5 тис. грн, що більше березневого показника на 500 грн та показника лютого на 1000 грн, зазначається в дослідженні ринку праці в Україні на порталі пропозицій роботи Work.ua.

"Від початку 2025 року зберігається тенденція: щомісяця розмір середньої зарплати збільшується на 500 грн. Квітень не став винятком — показник зріс до 24 500 грн. Як і раніше, найвищі зарплати пропонують на вакансії до Сил оборони, у сфері IT і на керівні позиції", - підкреслюється в квітневому дослідженні.

Зазначається, що поза цими сферами вищий за середній дохід мають медіабаєри (65 тис. грн), брокери (60 тис. грн), ортодонти (58 750 грн), ендодонтисти (55 тис. грн), водії-міжнародники (55 тис. грн), акумуляторники, рієлтори та трейдери (по 52,5 тис. грн).

Зокрема, виріс дохід у категоріях "транспорт/автобізнес" - 35 тис. грн, (+8% до березня), "продаж/закупівля" - 32,5 тис. грн (+5%), "юриспруденція" - 25 тис. грн (+5%), "страхування" - майже 26 тис. грн (+4%).

Щодо загальної кількості вакансій, то у квітні їхня кількість на платформі Work.ua вперше за пʼять місяців перетнула позначку в 100 тис.: роботодавці розмістили 102 814 пропозицій роботи, що на 4% більше, ніж у березні.

В регіональному розрізі ситуація із пропозиціями несиметрична. Найбільший приріст роботи зафіксований в Кіровоградській (+13% до березня), Чернігівській (+10%), Волинській (+9%), Одеській (+7%) і Хмельницькій (+6%) областях. Натомість у прифронтових регіонах вакансій стало менше, а саме у: Херсонській (-17%), Донецькій (-4%); Запорізькій (-3%); Сумській (-1%).

"Найбільшою категорією за кількістю вакансій залишається "Робочі спеціальності, виробництво". Тут шукачам пропонують 18 040 вакансій (+5% до березня)", - додає Work.ua.

Також серед лідерів сфера обслуговування - майже 18 тис. пропозицій роботи (+10% до березня), роздрібна торгівля - 12,4 тис. (+6%) і продаж/ закупівля - 12 тис. (+0,5%).

Згідно з результатами дослідження, активно до літнього сезону готується готельно-ресторанний бізнес і туризм, адже другий місяць поспіль в цій категорії фіксується найбільший приріст вакансій (+14% порівняно з березнем, до 9,6 тис.) Найчастіше пропонують роботу для посудомийників (+36%), барменів (+18%), офіціантів і покоївок (+17%). На ринку праці зʼявляється й сезонна робота, на яку зазвичай шукають вожатих, викладачів, аніматорів.

У дослідженні підкреслюється, що в квітні в 56% вакансій роботодавці очікували від шукачів досвід роботи. Відповідно, 44% пропозицій підходять і для новачків. Для порівняння, рік тому таких було 39%. Імовірно, для подолання дефіциту кадрів роботодавці все частіше готові знижувати вимоги до кандидатів і вкладатися в їхнє навчання.

Ще одна тенденція — збільшення кількості роботи для студентів: людей, які паралельно здобувають освіту, готові наймати на 25% вакансій компанії.

Також незмінно зростає кількість вакансій від Сил оборони - у квітні їх було 9,3 тис., проте кількість відгуків на них після зростання зацікавленості шукачів такої роботи у березні знову почала зменшуватися. Серед шукачів, що відгукнулися на вакансії Сил оборони у квітні, 56% чоловіків і 44% жінок. Щодо вікових груп, то це здебільшого люди віком 35-44 роки (30% від усіх відгуків). Найнижча конкуренція — у категоріях "адмiнiстрацiя/керівництво середньої ланки", "медицина/фармацевтика", "робочі спеціальності/виробництво", "охорона/безпека", "транспорт/автобізнес".

Теги: #зарплата #workua #зростання

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