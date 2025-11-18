Українці дедалі більше цікавляться власною історією - опитування

Український інститут національної памʼяті (УІНП) презентував результати соціологічного опитування щодо ставлення українців до історії та державної політики національної памʼяті.

Згідно з даними соціологічного дослідження рівень зацікавленості історії України серед українців щороку зростає.

Зокрема, у системі оцінювання свого рівня зацікавленості за десятибальною шкалою, найвищу оцінку – 10 поставило 49% українців.

"Ми бачимо, що стабільно рівень зацікавленості високий. Якщо дивитись на цей показник в динаміці за три роки, то можна побачити, що найвищий рівень зацікавленості історією в 2025 найвищий за три роки", – йдеться в повідомленні УІНП.

Серед тем, якими цікавляться українці найбільше можна виділити: історію козацтва та Гетьманщини (43,7%), історію Русі (35,9%), а також історію незалежної України (26,9%).

Найбільше українці отримують історичну інформацію з різних відеоресурсів: YouTube (47,9%), документальні фільми на історичну тематику (38,1%), телевізійні програми про історію (26,9%).

Окремим блоком дослідження йшлося про участь українців у комеморативних практиках вшанування Героїв Небесної сотні. Так, понад половина – 59,6% українців заявили, що беруть участь в щорічному вшануванні Героїв Небесної сотні. Водночас відзначається, що молодь значно менш включена у такі комеморативні практики. У регіональному розрізі найбільше пам’ять Героїв Небесної Сотні вшановуються на заході (73,1%), тоді коли в Києві ситуація з вшануваннями найгірша – 49,5%.

Кріс того, майже три чверті опитаних (73,4%) висловились про те, що війна СРСР в Афганістані – це імперська війна, яку вів комуністичний режим проти афганців. Водночас 6,7% українців вважають, що це було виконання інтернаціонального обов’язку радянською армією, яка надавала допомогу афганському народові.

Дослідження зроблене на замовлення УІНП товариством "Оперативна соціологія". У межах дослідження відбулось загальнонаціональне репрезентативне опитування методом телефонного інтерв’ю (САТІ). Опитано 2003 респондента з усієї України (крім тимчасово окупованих територій) і додатково 250 респондентів у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Полтаві та Ужгороді.