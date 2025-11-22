Співвласник Fire Point: Міндіч хотів 50% акцій компанії, але ми йому відмовили, ніяких обшуків у нас не було

Співвласник української збройної компанії Fire Point, головний конструктор Денис Штілерман заявив про "жвавий інтерес" до купівлі компанії бізнесменом Тімуром Міндічем, який фігурує у справі щодо корупції в енергетиці. Він претендував на половину акцій Fire Point.

"Ми стали успішними не завдяки Міндічу, і Міндіч прийшов до нас, бо ми стали успішними. Що я маю на увазі? У березні 2024 року відбулися відкриті іспити, які проводили Сили оборони разом з американським посольством. Завдання було пролетіти під впливом РЕБа…і треба було влучити у ціль. Були залучені не тільки наші компанії, а й міжнародні. Єдина компанія, яка пройшла ці іспити, була наша", - сказав Штілерман на заході "Великий діалог з компанією Fire Point" у п’ятницю.

За його словами, після цього компанію "засипав шквал пропозицій" щодо можливості стати співвласниками, акціонерами, а також розпочалося контрактування від Агенції оборонних закупівель (АОЗ). Так, одним з людей, які пропонували стати співвласником, був бізнесмен Тімур Міндіч.

"Переговори достатньо добре тривали. Він висловлював жвавий інтерес, але ми йому відмовили в кінці кінців. І все, залишилися просто знайомими. У нас був спільний інтерес - це художник Владислав Шерешевський, його він полюбляв, і я теж люблю. Більше нічого", - розповів Штілерман.

Міндіч "хотів зайти на частку 50%", і, за словами Штілермана, пропонував недостатньо грошей.

"Ми розуміли, що коштуємо значно більше після випробувань", - заявив він.

Також він прокоментував своє можливе фігурування у плівках НАБУ як "Електронік", про що стверджував нардеп Ярослав Железняк. Штілерман на зустрічі з журналістами заявив, що "про "Електроніка" почув вперше".

Штілерман також розповів, що Михайло Цукерман, брат Олександра Цукермана, який фігурує в оприлюднених НАБУ аудіозаписах операції Мідас як Шугармен, є його "особистим банкіром".

"Я вже давно давав пояснення, що я ще дуже давно знаю Цукермана Михайла Давидовича. На самому початку війни, я зрозумів, що життя небезпечне… Я зібрав всі гроші, які були у мене в готівці, і всі гроші, які були у моєї матері – і віддав Михайлу Давидовичу , написав в заповіті, що з тими грошима робити", - зазначив він.

Співвласник Fire Point заявив, що був в їх офісі востаннє у 2024 році.

"Наскільки я пам'ятаю, я в офісі у них на Софійській площі був навіть 2024-го року, це останній раз. Все. Спілкуюся в основному з Михайлом Давидовичем, з дуже великою повагою до нього ставлюся", - сказав він, додавши, що потім Михайло Цуреман приїздив до Київа і в них була зустріч.

"Він мій банкир, якому я довірив своїй гроші… Як будь-яка людина, яка пережила кілька банківськіх криз, я не дуже довіряю банківському рахунку. І свої кошти зберігаю. Або у готівці, або у цінних паперах", - заявив Штілерман.

Водночас він підкреслив, що це має ніякого відношення до грошей компанії, адже "Fire Point - це юридична особа, яка має рахунки тільки у тих банках, з якими він працює. За словами Штілермана, "це два держбанки".

Також головний конструктор заперечив інформацію про обшуки НАБУ у компанії.

"Обшуків у нас не було. Документи, які нам у нас запросили, ми їх всі передали ще навесні цього року, це було декілька вантажів документів. І ми передали все, включно зі всіма банківськими транзакціями, всі документи, які стосуються того, що в нас запросили", - запевнив він.

Директор та співвласник Fire Point Єгор Скалига зазначив, що компанією "цікавились всі органи, які мають перевіряти і контролювати державні гроші", і також наголосив на відсутності обшуків та звинувачень.

"Тому ми співпрацюємо, ми надаємо всі документи. Ніяких обшуків у нас не було, і поки ніяких звинувачень в нас теж не було. Були питання конкретні по конкретним елементам. Ми надаємо відповіді, надаємо документи", - сказав він.

Також Штілерман пояснив зв’язок із Ігорем Фурсенком, який фігурує у справі "Мідас" під іменем "Рьошик". За його словами, Фурсенко займався евакуацією його колишньої дружини та дітей з Росії.

"Ігор Фурсенко і його підлегла займалися евакуацією моєї родини з Росії. Моя колишня дружина з двома моїми дітьми проживала у РФ й не дуже бажала звідти виїжджати з певних обставин…. З Ігорем я спілкувався, мабуть, тричі у житті. Він цим займався. Він був працевлаштований на посаду адміністратора. Ми ж не могли описувати у наших документах, чим він саме займався, бо це б ставило під загрозу моє життя і родини, яка опинилася у РФ", - пояснив Штілерман.

Відповідаючи на питання, де компанія взяла перші гроші на виробництво дронів, головний конструктор зазначив: "Так сталося, що я був заможною людиною ще задовго до війни, і залишаюся".

Директор та співвласник Fire Point Єгор Скалига, як додав Штілерман, "теж був не бідною людиною", як і технічний директор Ірина Терех.

"Так, це наші власні гроші. Ми ні в кого нічого не позичали", - додав головний конструктор.

Скалига також зазначив, що "все розпочалося з гаража", і він тоді не уявляв, до яких масштабів розростеться їх діяльність.

"Спочатку це була конкретна допомога конкретним людям. Перший дрон був розвідник", - сказав він.