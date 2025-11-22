Інтерфакс-Україна
Події
01:20 22.11.2025

Співвласник Fire Point: Міндіч хотів 50% акцій компанії, але ми йому відмовили, ніяких обшуків у нас не було

4 хв читати

Співвласник української збройної компанії Fire Point, головний конструктор Денис Штілерман заявив про "жвавий інтерес" до купівлі компанії бізнесменом Тімуром Міндічем, який фігурує у справі щодо корупції в енергетиці. Він претендував на половину акцій Fire Point.

"Ми стали успішними не завдяки Міндічу, і Міндіч прийшов до нас, бо ми стали успішними. Що я маю на увазі? У березні 2024 року відбулися відкриті іспити, які проводили Сили оборони разом з американським посольством. Завдання було пролетіти під впливом РЕБа…і треба було влучити у ціль. Були залучені не тільки наші компанії, а й міжнародні. Єдина компанія, яка пройшла ці іспити, була наша", - сказав Штілерман на заході "Великий діалог з компанією Fire Point" у п’ятницю.

За його словами, після цього компанію "засипав шквал пропозицій" щодо можливості стати співвласниками, акціонерами, а також розпочалося контрактування від Агенції оборонних закупівель (АОЗ). Так, одним з людей, які пропонували стати співвласником, був бізнесмен Тімур Міндіч.

"Переговори достатньо добре тривали. Він висловлював жвавий інтерес, але ми йому відмовили в кінці кінців. І все, залишилися просто знайомими. У нас був спільний інтерес - це художник Владислав Шерешевський, його він полюбляв, і я теж люблю. Більше нічого", - розповів Штілерман.

Міндіч "хотів зайти на частку 50%", і, за словами Штілермана, пропонував недостатньо грошей.

"Ми розуміли, що коштуємо значно більше після випробувань", - заявив він.

Також він прокоментував своє можливе фігурування у плівках НАБУ як "Електронік", про що стверджував нардеп Ярослав Железняк. Штілерман на зустрічі з журналістами заявив, що "про "Електроніка" почув вперше".

Штілерман також розповів, що Михайло Цукерман, брат Олександра Цукермана, який фігурує в оприлюднених НАБУ аудіозаписах операції Мідас як Шугармен, є його "особистим банкіром".

"Я вже давно давав пояснення, що я ще дуже давно знаю Цукермана Михайла Давидовича. На самому початку війни, я зрозумів, що життя небезпечне… Я зібрав всі гроші, які були у мене в готівці, і всі гроші, які були у моєї матері – і віддав Михайлу Давидовичу , написав в заповіті, що з тими грошима робити", - зазначив він.

Співвласник Fire Point заявив, що був в їх офісі востаннє у 2024 році.

"Наскільки я пам'ятаю, я в офісі у них на Софійській площі був навіть 2024-го року, це останній раз. Все. Спілкуюся в основному з Михайлом Давидовичем, з дуже великою повагою до нього ставлюся", - сказав він, додавши, що потім Михайло Цуреман приїздив до Київа і в них була зустріч.

"Він мій банкир, якому я довірив своїй гроші… Як будь-яка людина, яка пережила кілька банківськіх криз, я не дуже довіряю банківському рахунку. І свої кошти зберігаю. Або у готівці, або у цінних паперах", - заявив Штілерман.

Водночас він підкреслив, що це має ніякого відношення до грошей компанії, адже "Fire Point - це юридична особа, яка має рахунки тільки у тих банках, з якими він працює. За словами Штілермана, "це два держбанки".

Також головний конструктор заперечив інформацію про обшуки НАБУ у компанії.

"Обшуків у нас не було. Документи, які нам у нас запросили, ми їх всі передали ще навесні цього року, це було декілька вантажів документів. І ми передали все, включно зі всіма банківськими транзакціями, всі документи, які стосуються того, що в нас запросили", - запевнив він.

Директор та співвласник Fire Point Єгор Скалига зазначив, що компанією "цікавились всі органи, які мають перевіряти і контролювати державні гроші", і також наголосив на відсутності обшуків та звинувачень.

"Тому ми співпрацюємо, ми надаємо всі документи. Ніяких обшуків у нас не було, і поки ніяких звинувачень в нас теж не було. Були питання конкретні по конкретним елементам. Ми надаємо відповіді, надаємо документи", - сказав він.

Також Штілерман пояснив зв’язок із Ігорем Фурсенком, який фігурує у справі "Мідас" під іменем "Рьошик". За його словами, Фурсенко займався евакуацією його колишньої дружини та дітей з Росії.

"Ігор Фурсенко і його підлегла займалися евакуацією моєї родини з Росії. Моя колишня дружина з двома моїми дітьми проживала у РФ й не дуже бажала звідти виїжджати з певних обставин…. З Ігорем я спілкувався, мабуть, тричі у житті. Він цим займався. Він був працевлаштований на посаду адміністратора. Ми ж не могли описувати у наших документах, чим він саме займався, бо це б ставило під загрозу моє життя і родини, яка опинилася у РФ", - пояснив Штілерман.

Відповідаючи на питання, де компанія взяла перші гроші на виробництво дронів, головний конструктор зазначив: "Так сталося, що я був заможною людиною ще задовго до війни, і залишаюся".

Директор та співвласник Fire Point Єгор Скалига, як додав Штілерман, "теж був не бідною людиною", як і технічний директор Ірина Терех.

"Так, це наші власні гроші. Ми ні в кого нічого не позичали", - додав головний конструктор.

Скалига також зазначив, що "все розпочалося з гаража", і він тоді не уявляв, до яких масштабів розростеться їх діяльність.

"Спочатку це була конкретна допомога конкретним людям. Перший дрон був розвідник", - сказав він.

Теги: #міндіч #firepoint #інтерес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:57 18.11.2025
Українці дедалі більше цікавляться власною історією - опитування

Українці дедалі більше цікавляться власною історією - опитування

09:34 16.11.2025
Студія "Квартал 95": Не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції

Студія "Квартал 95": Не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції

19:34 14.11.2025
Коломойський переконаний, що Міндіч не міг очолювати схему корупції в енергетиці і з нього зробили "стрілочника"

Коломойський переконаний, що Міндіч не міг очолювати схему корупції в енергетиці і з нього зробили "стрілочника"

19:40 13.11.2025
За двох працівниць "бек-офісу" у справі "плівок Міндіча" внесли заставу – Transparency International

За двох працівниць "бек-офісу" у справі "плівок Міндіча" внесли заставу – Transparency International

14:01 13.11.2025
У ЦПД дали роз'яснення щодо санкційних рішень проти Міндіча та Цукермана

У ЦПД дали роз'яснення щодо санкційних рішень проти Міндіча та Цукермана

12:05 13.11.2025
Зеленський повідомив, що не спілкувався з Міндічем від початку розслідування

Зеленський повідомив, що не спілкувався з Міндічем від початку розслідування

11:17 13.11.2025
Зеленський ввів у дію санкції проти Міндіча та Цукермана

Зеленський ввів у дію санкції проти Міндіча та Цукермана

16:32 12.11.2025
Міндіч залишив Україну на законних підставах - Держприкордонслужба

Міндіч залишив Україну на законних підставах - Держприкордонслужба

16:03 12.11.2025
Stadium Family тимчасово припиняє роботу через скандал із співвласником Міндічем

Stadium Family тимчасово припиняє роботу через скандал із співвласником Міндічем

15:12 12.11.2025
ВАКС відправив під варту підозрюваного у корупції в енергетиці Миронюка із заставою 126 млн грн

ВАКС відправив під варту підозрюваного у корупції в енергетиці Миронюка із заставою 126 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Україна, Європа та США будуть працювати на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним - Зеленський після розмови з Венсом

"Укренерго" завтра обмежуватиме споживання всю добу в усіх регіонах обсягом від 1-3,5 черг проти 2,5-4 черг сьогодні

Зеленський поговорив з Венсом – джерело

Зеленський пропонуватиме альтернативи до пунктів "плану 28", але без приводів звинуватити Україну в небажанні миру

Україна буде спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами, буде конструктивний пошук рішень – Зеленський

ОСТАННЄ

Сибіга провів телефонні перемовини з керівниками зовнішньополітичних відомств європейських країн

Трамп вважає, що Зеленському доведеться обирати між мирним планом і подальшою боротьбою

Туск: унаслідок російської атаки на Тернопіль загинули громадянка Польщі та її семирічна донька

Глави МЗС України та Хорватії обговорили ситуацію на фронті, мирний процес і важливість європейської єдності

Сибіга поінформував главу МЗС Норвегії про переговори Зеленського з партнерами щодо припинення вогню

Президент Румунії вітає поновлені зусилля Трампа щодо припинення війни та підтверджує свою підтримку України

Мерц обговорив з Трампом план мирного урегулювання для України та домовився про наступні кроки

Історик Снайдер пояснює, чому російський план, який просувають США для України, не спрацює

Антикорупційні розслідування не повинні підірвати міжнародну підтримку України перед агресією РФ – розмова Сибіги з Каллас

Міністр оборони поінформував послів G7 про потреби України напередодні зими

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА