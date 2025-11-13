За двох працівниць "бек-офісу" у справі "плівок Міндіча" внесли заставу – Transparency International

На рахунок Вищого антикорупційного суду надійшли 25 і 12 млн грн застави за двох підозрюваних у справі "плівок Міндіча" – Лесю Устименко та Людмилу Зоріну відповідно, повідомляє громадська організація Transparency International Ukraine.

"Однак залишаються чинними обовʼязки, які на них поклав суд, зокрема, носити електронні браслети. Нагадаємо, що за версією слідства, у бек-офісі відмивали гроші, одержані від злочинної діяльності", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, НАБУ та САП повідомили 10 листопада про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом"."Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямком діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.