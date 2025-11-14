Коломойський переконаний, що Міндіч не міг очолювати схему корупції в енергетиці і з нього зробили "стрілочника"

Бізнесмен Тимур Міндіч не міг очолити схему корупції в енергетиці, зокрема навколо "Енергоатома", яку розслідують Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), і на нього перекладена відповідальність за чужі злочини, скоєні іншими, каже ексспіввласник ПриватБанку Ігор Коломойський, який стверджує, що давно знає Міндіча.

"Те, що йому (Міндічу – ІФ-У) приписують, він ніякий не ватажок мафії… Ні, там цих (показує вгору – ІФ-У) підставили, сунули в м'ясорубку взагалі на рівному місці. Нещастя", - сказав Коломойський у перерві суду у п'ятницю, звертаючись до особи, якої не видно в кадрі.

Відео засідання опубліковане на YouTube-каналі ВГО "Стоп корупції". Засідання суду велося за позовом Коломойського до цієї організації через опубліковані нею висловлювання генерального прокурора України щодо ексспіввласника ПриватБанку і не було пов'язане з розслідуванням НАБУ про корупцію в енергетиці. Коломойський говорив про Міндіча та цю справу у приватних розмовах і лише іноді проводив паралелі з позовом проти ВГО.

На питання співрозмовника, чому Міндіч виїхав за кордон, Коломойський сказав: "Страшно. Ну, мабуть, сказали: їдь. Може, подумав, що коли не поїду, то десь вони його при- це саме, як криптогаманця цього, що в Ламборгіні (вірогідно, йдеться про 32-річного киянина Костянтина Ганіча, якого у жовтні знайшли з вогнепальним пораненням в голову в салоні його авто – ІФ-У)".

Також Коломойському задали питання, чи ситуація навколо обмеження незалежності НАБУ і САП і протести проти цього у липні поточного року були пов'язані з схемою корупції, в якій фігурує Міндіч. "Ну звичайно! Але я не вірив у це, тому що я не міг зрозуміти, який Міндіч взагалі, при чому тут Міндіч, хто це такий взагалі. А виявилося, що нічого собі, в квартирі щось слухали, 1100 записів", - сказав він.

Ексспіввласник ПриватБанку висловив переконання, що "це тільки початок". "Вже Шефір (співвласник студії "Квартал 95", який володіє 37,5% компанії, Міндіч 50% - ІФ-У) з'явився. З "общака" за Чернишова сплатити заставу. До речі, в Італії, там є такий показник мафії: якщо є "общак" - це перша ознака того, що існує мафіозний зв'язок… Це і є ознака – допомога сім'ям тощо… Фірма створена нещодавно, статутний фонд тисяча гривень, зараз вивчатимуть, звідки вона отримала ці 37 млн ​​грн – ну мільйон доларів отримала. Ну, і де вона взяла? Директор не відповідає, дружина каже: взагалі не знаю, про що мова – дружина директора та власника фірми. Кожна дія - воно ж тільки поглиблює, і кожна помилка викликає наступну помилку, потім інша, на неї нашаровується, і ось так клубочок зав'язується", - сказав він.

Коломойський сказав, що знає Міндіча давно, і він також родом з міста Дніпро. "Так він із нами все життя був. Ну, він подай, принеси, причеши… До чого тут мільйони доларів, та ще й Енергоатом?... Ні, ну зробили з нього класичного стрілочника", - сказав він.

Стосовно заяв генпрокурора, щодо публікації яких він позивався, ексспіввласник ПриватБанку стверджує, що не міг видавати кредити з коштів, які були надані ПриватБанку з державного бюджету після його націоналізації, оскільки вже не мав до них доступу. Він неодноразово закликав у перервах представника відповідача видалити публікацію з цими твердженнями генпрокурора, і на цьому завершити справу.

10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". "Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямом діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Підозри вже оголошено восьми особам, включаючи ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова.

Міндіч залишив Україну 10 листопада за кілька годин до обшуків. Як заявили у Державній прикордонній службі України, на законних підставах.