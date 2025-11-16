Студія "Квартал 95": Не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції

В Студії "Квартал 95" заявляють, що не мають дотичності до жодних політичних процесів і бізнесів їхніх акціонерів.

"Ми хочемо звернутися до всіх прямо "Квартал 95" — це не просто проєкт. Це команда, яка понад 20 років створює гумор, підтримує моральний дух країни, працює в найскладніші часи й залишається поруч із глядачем, коли це важливо найбільше. Ми - сотні людей, не одна особа і не один інформаційний привід. Ми не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції", - йдеться в заяві студії в соціальних мережах.

В студії наголосили, що не мають дотичності до жодних бізнесів їх акціонерів чи політичних процесів.

"Те, що відбувається зараз, - це не має прямого стосунку ні до нашої роботи, ні до нашої творчості. "Квартал 95" був, є і буде. Ми себе захищатимемо. Ми не боїмося. Ми продовжуємо працювати для вас і з вами", - йдеться в повідомленні.

Також в "Кварталі" зазначили, що в запланованих на грудень концертах можна буде побачити їх ставлення "до того, що відбувається і почути нашу позицію".

"Але ми не хочемо наражати запрошених артистів на зайвий інформаційний тиск. Саме тому афіша виглядає так, як виглядає", - додали в Студії і опублікували афішу концертів без зазначення запрошених артистів.

Відповідно до афіш на сайтах квиткових операторів, серед заявлених попередньо гостей є такі артисти, як: Dorofeeva, Monatik, Kazka, Positif, Ірина Білик, Антитіла, Kola, Drevo, Анна Буткевич. Раніше серед учасників був заявлений ще хор "Гомін".

Як повідомлялося, 15 листопада співдиректор Львівського органного залу Тарас Демко повідомив, що Хор "Гомін" не братиме участь у анонсованому концерті "Єдиний Квартал" від Студії "Квартал 95".

Раніше Студія "Квартал 95" заявила, що події навколо бізнесмена та співвласника студії Тимура Міндіча не мають стосунку до діяльності студії.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми масштабної корупції у сфері енергетики є, зокрема, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор із фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк.

Згідно з даними YouControl, Міндіч є одним з трьох співзасновників ТОВ "Квартал 95" та володіє 50% компанії. Іншими співвласниками є Сергій Шефір (37,5%) та Андрій Яковлев (12,5%). Керівником та уповноваженою особою зазначено Ірину Пікалову.