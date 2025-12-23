Музею історії України передали унікальний меч часів Київської Русі, який випадково знайшли під Радомишлем

Національному музею історії України передали випадково знайдений у Житомирській області рідкісний меч часів Київської Русі, його планують дослідити та передати до експозиції, повідомила пресслужба закладу.

"Напередодні Різдва наш музей отримав несподіваний подарунок – (…) древній меч, випадково знайдений під Радомишлем, та дві сокири. Цей винятковий та рідкісний меч датується другою половиною 10 – початком 11 ст. Саме такими мечами були озброєні варязькі дружини київських князів", - йдеться у повідомленні музею на фейсбук-сторінці у вівторок.

Знайдені артефакти музею подарували Віктор Мощенко та його донька Наталія. Зазначається, що місце знаходження теж символічне. Радомишль — це територія колишніх древлян, де точилися криваві події часів Олега, Ігоря та Ольги.

Слов’янське плем’я древлян мешкало на Лівобережному Поліссі. Це була самостійна держава з розвинутою економікою, князівською владою та укріпленими містами, такими як Іскоростень (сучасний Коростень) Вручій (зараз — Овруч), Малин, Мическ та Микгород (сьогодні — Радомишль).