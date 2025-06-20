Інтерфакс-Україна
Події
18:39 20.06.2025

В Україні хочуть запропонувати польським партнерам перевести чутливі питання у площину фахових дискусій між істориками

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В Україні хочуть запропонувати польським партнерам перевести чутливі питання у площину фахових дискусій між істориками

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та провідні українські історики та експерти-міжнародники обговорили питання перспектив розвитку українсько-польських відносин та дійшли висновку про доцільність переведення чутливих питань з політичної площини у площину фахових дискусій із польськими колегами-істориками.

"20 червня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів круглий стіл з провідними українськими істориками та експертами з українсько-польських відносин. Участь у зустрічі також взяли участь заступник міністра Олександр Міщенко, посол України у Польщі Василь Боднар, заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос та представники Українського інституту національної пам’яті України", - йдеться у повідомленні МЗС у фейсбуці у п'ятницю.

Повідомляється, що під час дискусії учасники заходу обмінялися фаховими оцінками перспектив розвитку українсько-польських відносин, приділивши особливу увагу питанням національної пам’яті України та Польщі. Захід став логічним продовженням послідовних зусиль України, спрямованих на поглиблення відповідального та конструктивного історичного діалогу з Республікою Польща.

Сибіга відзначив всебічну підтримку, яку Польща надає Україні від початку повномасштабної агресії з боку Росії, зазначивши, що така допомога є яскравим свідченням справжньої солідарності та стратегічного партнерства між двома державами.

"Наші відносини з сусідньою Польщею є вкрай важливими як з огляду на спільні інтереси, так і з урахуванням поточних викликів і загроз на тлі триваючої російської збройної агресії", — наголосив міністр. Водночас, за його словами, останнім часом дедалі помітнішими стають спроби деяких польських політиків та політичних сил односторонньо трактувати та політизувати історичний дискурс у взаєминах з Україною, що, у свою чергу, негативно впливає на розвиток партнерства України та Польщі і фактично служить інтересам російського агресора.

Учасники круглого столу підтримали важливість врегулювання чутливих питань на основі об’єктивності історичних фактів, взаємного розуміння та шанобливого ставлення до історичної пам’яті народів України та Польщі.

У цьому контексті сторони відзначили позитивну динаміку діяльності українсько-польської Робочої групи з історичних питань під егідою міністерств культури та продовження пошукових і ексгумаційних робіт на території обох країн.

"Враховуючи чутливість історичних питань у взаємовідносинах України з Польщею, а також появу небезпечних тенденцій переходу суто історичної проблематики в політичну площину, учасники дискусії визначили доцільним запропонувати польським партнерам відновити діяльність українсько-польського Форуму істориків та Форуму партнерства як платформ для розвитку конструктивного діалогу, переведення чутливих питань у площину фахових дискусій із польськими колегами-істориками, утвердження об’єктивності в оцінках подій спільної історії, пошуку шляхів запобігання провокаціям, а також протидії дезінформації та публічному розпалюванню ворожнечі між українським та польським народами", - наголошується у повідомленні МЗС.

Теги: #польща #україна #історія

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