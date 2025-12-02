Інтерфакс-Україна
10:25 02.12.2025

Фонди Національного музею України поповнилися унікальною колекцією археології, вилученою в ексочільника Ради міністрів Криму

Фото: Facebook @mist.museum

Найбільшу колекцію археології, що налічує понад 7 тис. унікальних артефактів, передали у фонди Національного музею історії України завдяки роботі прокуратури, яка виявила цінності під час обшуків у колишнього очільника Ради міністрів АР Крим, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено одну з наймасштабніших справ щодо незаконного зберігання культурних цінностей. У ході слідства вилучено понад 7 тисяч унікальних артефактів археології, нумізматики та зброї. Їхня сукупна вартість становить мільйони доларів", - йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора у телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що цінності передано до Національного музею історії України. "Це найбільше поповнення музейного фонду за всю історію незалежної України", - наголосили в Офісі генпрокурора.

Серед переданих державі цінностей: понад 5000 старовинних монет грецьких міст-полісів Криму, Візантії, Київської Русі та Золотої Орди; давньогрецька кераміка та скляні судини віком понад 3–4 тисячі років; скіфська, візантійська, скандинавська та близькосхідна зброя, зокрема єдиний в Україні візантійський меч; античні шоломи, кольчуги, прикраси й предмети побуту; рідкісна колекція вогнепальної зброї.

За даними прокуратури, археологічні знахідки зберігалися на горищі та навіть у приміщенні електрощитової, де їх виявили під час обшуків у межах кримінального провадження щодо колишнього очільника Ради міністрів АР Крим. За даними слідства, він здійснював незаконне зберігання предметів археології, придбаних у так званих "чорних археологів".

Під час досудового розслідування колишній посадовець уклав угоду про визнання винуватості та погодився передати державі усю археологічну колекції, включно з частиною експонатів, що не були вилучені за результатами обшуків.

"Частина переданих предметів є унікальними для України – аналогів їм немає навіть у музейних фондах. Саме тому їхнє повернення є винятковим кроком у збереженні національної культурної спадщини", - зазначили в Офісі генпрокурора

Частину артефактів уже представлено відвідувачам Національного музею історії України, де їх зможе побачити кожен.

