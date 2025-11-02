Біля пірамід Гізи відкрився Великий Єгипетський музей

У Гізі біля пірамід відкрили найбільший археологічний музей світу — Великий Єгипетський музей (Grand Egyptian Museum).

У церемонії відкриття музею, який будувався 20 років поблизу пірамід і в якому представлено понад 100 тисяч артефактів, взяли участь глави іноземних держав і урядів, повідомляють світові ЗМІ.

Урочиста церемонія відкриття відбулася в суботу, 1 листопада.

У країні очікують, що комплекс, площею 500 000 кв. м. і вартістю близько $1,2 млрд щороку приваблюватиме більше 5 млн відвідувачів. Площа постійної експозиції становить приблизно 24 тис. кв. м. і, за даними єгипетських властей, вона є найбільшою в світі колекцією, присвяченою одній культурі - музей містить близько 100 тисяч артефактів.

У центрі головного атріуму встановлена 11-метрова статуя фараона Рамзеса II вагою 83 тонни, а перлиною постійної експозиції є колекція артефактів з гробниці Тутанхамона, що налічує понад 5000 предметів, серед яких - золота посмертна маска фараона.

Відвідувачі також можуть спостерігати за роботою реставраторів через великі вікна майстерні, в якій наразі відновлюють 4500-річний човен фараона, знайдений неподалік від піраміди Хеопса.

Планування та будівництво нового музею в Єгипті зайняли понад 20 років. Здійснений за фінансової та технічної підтримки Японії проект неодноразово затримувався через регіональні конфлікти, політичну нестабільність і пандемію COVID-19.

Частина музею була відкрита в тестовому режимі з жовтня 2024 року, а тепер, від 4 листопада, він повністю відкриє двері для відвідувачів.

