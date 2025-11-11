Інтерфакс-Україна
Події
10:29 11.11.2025

Автобус з іноземними туристами потрапив у ДТП у Єгипті

Автобус з іноземними туристами врізався у вантажівку на трасі недалеко від курорту Хургада в Єгипті, двоє загинули, 36 постраждали, повідомляють місцеві ЗМІ.

Автобус належить туристичній компанії з регіону Червоного моря, він прямував на північ країни в бік Каїра. Зіткнення з вантажівкою сталося вранці у вівторок на трасі Рас-Гаріб - Хургада недалеко від популярного курорту. У результаті двоє людей загинули, 36 постраждали.

Повідомляють, що 24 пасажири були іноземцями.

Постраждалих направили в лікарні Хургади.

Теги: #дтп #єгипет

