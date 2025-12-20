Інтерфакс-Україна
14:26 20.12.2025

На Рівненщині сталася масштабна ДТП на трасі М-06 Київ — Чоп у напрямку Києва

Фото: Патрульна поліція

На автодорозі М-06 Київ — Чоп, поблизу населеного пункту Біла Криниця, сталася ДТП із травмованими за участю восьми транспортних засобів, через це рух на автодорозі ускладнений, патрульні організували реверсивний рух, повідомляє поліція Рівненської області.

"На автодорозі М-06 Київ — Чоп, поблизу населеного пункту Біла Криниця, сталася ДТП із травмованими за участю восьми транспортних засобів. Унаслідок цього рух на автодорозі ускладнений. Патрульні організували реверсивний рух", - йдеться у повідомленні у Телеграмі Патрульної поліції.

На місці працюють поліцейські та інші необхідні служби.

Теги: #дтп #рівненська

