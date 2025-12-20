На Рівненщині сталася масштабна ДТП на трасі М-06 Київ — Чоп у напрямку Києва

Фото: Патрульна поліція

На автодорозі М-06 Київ — Чоп, поблизу населеного пункту Біла Криниця, сталася ДТП із травмованими за участю восьми транспортних засобів, через це рух на автодорозі ускладнений, патрульні організували реверсивний рух, повідомляє поліція Рівненської області.

На місці працюють поліцейські та інші необхідні служби.