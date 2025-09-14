Рівненщина прийняла ще 34 евакуйованих із Донеччини, серед них 12-ти річний хлопчик

Рівненщина за два дні прийняла ще 34 жителів Донецької області, які покинули рідні оселі задля власної безпеки, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Так, Рівненщина за два дні прийняла ще 34 жителя Донецької області, які знайшли в собі сили покинути рідні оселі задля власної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Серед евакуйованих – 12-річний Андрій, який разом із мамою та бабусею вже кілька разів змінював місце проживання, тікаючи від обстрілів. Коли небезпека дісталася села Новодонецьке, родина вирішила евакуюватися.

"Разом із найнеобхіднішим ми взяли й домашніх улюбленців — двох котів, які теж стали частиною цієї історії виживання", – повідомили в пресслужбі Національної поліції України.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/48842