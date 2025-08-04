06:47 04.08.2025
У ДТП на Рівненщині загинула дворічна дитина
У місті Дубно Рівненської внаслідок ДТП загинув дворічний хлопчик, повідомила обласна поліція.
За даними поліції, у Дубні сталося зіткнення автомобілів Renault Scenic під керуванням 68-річного рівнянина та Ford Fiesta, водієм якого був 32-річний здолбунівчанин.
"Унаслідок ДТП водія Ford Fiesta, двох пасажирок мінівена, а також трьох із легковика медики доправили в лікарню. Попри вжиті реанімаційні заходи, дворічний син 32-річного кермувальника Ford від отриманих травм помер у медзакладі", - поінформували у поліції.
Слідчий розпочав досудове розслідування.
Джерело: https://t.me/NPU_Rivne/31538