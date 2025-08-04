У ДТП на Рівненщині загинула дворічна дитина

У місті Дубно Рівненської внаслідок ДТП загинув дворічний хлопчик, повідомила обласна поліція.

За даними поліції, у Дубні сталося зіткнення автомобілів Renault Scenic під керуванням 68-річного рівнянина та Ford Fiesta, водієм якого був 32-річний здолбунівчанин.

"Унаслідок ДТП водія Ford Fiesta, двох пасажирок мінівена, а також трьох із легковика медики доправили в лікарню. Попри вжиті реанімаційні заходи, дворічний син 32-річного кермувальника Ford від отриманих травм помер у медзакладі", - поінформували у поліції.

Слідчий розпочав досудове розслідування.

Джерело: https://t.me/NPU_Rivne/31538