Україна готова відкрити в Єгипті регіональний логістичний штаб

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Єгипет залишається найбільшим торговельним партнером України на Близькому Сході та в Африці, а обсяги двосторонньої торгівлі майже досягли довоєнного рівня, повідомив заступник керівника Офісу президента України (ОП) Ігор Жовква під час телефонної розмови зі спеціальною радницею президента Єгипту з питань національної безпеки Фаїзою Абуль-Нага.

В ОП зазначили, що ключовою темою розмови була продовольча безпека. Сторони обговорили створення українського агропромислового хабу на території Єгипту.

"Україна готова й надалі залишатися надійним гарантом продовольчої безпеки Єгипту. Маємо амбітну мету – відкрити в Єгипті регіональний логістичний хаб для українського продовольства. Працюємо разом для її досягнення ", – наголосив заступник керівника Офісу президента.

Зазначається, що Україна та Єгипет працюватимуть також над активізацією співпраці у сфері промисловості й туризму.

Сторони під час розмови приділили окрему увагу важливості досягнення справедливого й тривалого миру.

Жовква подякував Єгипту за конструктивну позицію в межах Генеральної Асамблеї ООН, зокрема за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.