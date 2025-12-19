У Харкові двоє дітей постраждали у ДТП за участю судді райсуда, їх шпиталізовано в тяжкому стані

Фото: Харківська обласна прокуратура

За фактом ДТП у Харкові за участю судді одного з райсудів області розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом (ч. 2 ст. 286 КК України).

"Наразі вживаються всі необхідні процесуальні заходи для повідомлення судді про підозру", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

ДТП, внаслідок якої постраждали двоє дітей, сталася 18 грудня, близько 15:50. Суддя за кермом Hyundai Accent рухалася вулицею Дудинської в напрямку проспекту Любові Малої.

Під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу, позначеного дорожнім знаком, водійка не зменшила швидкість та не зупинилася, щоб надати перевагу пішоходам, які переходили проїзну частину дороги. Унаслідок цього було здійснено наїзд на двох дівчат 13 та 14 років. Потерпілі з тяжкими тілесними ушкодженнями були госпіталізовані та перебувають у реанімаційному відділенні.

Досудове розслідування здійснює другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві. Процесуальне керівництво здійснює Харківська облпрокуратура.