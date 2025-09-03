Інтерфакс-Україна
16:45 03.09.2025

Київська ТПП та посольство Єгипту домовилися про підтримку українського бізнесу в Африці

Фото: https://www.facebook.com/kyivcci

3 вересня 2025 року делегація Київської торгово-промислової палати на чолі з президентом Миколою Засульським здійснила візит до посольства Арабської Республіки Єгипет в Україні. Зустріч відбулася на запрошення дипломатичного представництва, де сторони провели змістовні перемовини з Надзвичайним і Повноважним Послом Єгипту паном Баракатом Елейсі, повідомляється на сторінці КТПП у Facebook.

Під час розмови було обговорено поточний стан двосторонньої торгівлі між Україною та Єгиптом, а також окреслено перспективи її подальшого розвитку. Особливий акцент було зроблено на підтримці київських підприємців, які прагнуть вийти на ринки Єгипту та інших країн Африканського континенту. Учасники зустрічі дійшли згоди щодо організації бізнес-конференції на базі Київської ТПП, яка має стати платформою для презентації економічного потенціалу Єгипту та нових можливостей для українського бізнесу.

Єгипет залишається одним із ключових торговельних партнерів України в Північній Африці. У 2024 році обсяг українського експорту до цієї країни сягнув близько 1,4 мільярда доларів США, що на третину перевищує показники попереднього року. Основу експорту становить аграрна продукція, зокрема зернові, олійні культури, соєві боби, жири та олії. Крім того, Україна постачає до Єгипту чорні метали, руду, феросплави, а також машинне обладнання, фармацевтичну продукцію, електроніку та деревину.

Зустріч у посольстві засвідчила обопільну зацікавленість у поглибленні економічної співпраці та відкрила нові горизонти для розвитку столичного підприємництва на африканських ринках.

Теги: #київська_торгово_промислова_палата #співпраця #ктпп #єгипет #засульський #коляденко

