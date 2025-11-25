Інтерфакс-Україна
Події
23:42 25.11.2025

Україна та Британія обговорили посилення оборонної співпраці та розгортання сил стримування Коаліцією охочих — ОП

1 хв читати

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило провів робочу зустріч із директором управління Східної Європи та Центральної Азії Форін Офісу Великої Британії та Північної Ірландії Беном Фендером, під час переговорів обговорювалися шляхи посилення безпекових гарантій для України та співпраця з європейськими партнерами.

"Обговорили залучення Європи до напрацювання кроків на шляху до миру та надійних гарантій безпеки, зокрема розгортання Коаліцією охочих сил стримування в Україні", - йдеться в дописі у офіційному Телеграм-каналі Офісу президента.

Крім того, обговорювався пошук додаткових джерел фінансування для посилення оборонних спроможностей України, серед яких програма PURL, інвестиції в український оборонний комплекс та спільне виробництво зброї.

"Окрема увага - розвитку військово-технічної співпраці між Україною та Великою Британією. Сторони обговорили проєкти співвиробництва безпілотних систем та інших протиповітряних систем із використанням українських технологій. Насамперед ішлося про виготовлення дронів OCTOPUS, над якими Україна та Велика Британія працюватимуть разом", - зазначено в повідомленні.

Джерело: https://t.me/OP_UA/17495

Теги: #розмова #співпраця #британія

