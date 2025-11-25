Інтерфакс-Україна
16:01 25.11.2025

NovaSklo та IFC розпочинають співпрацю для створення першого в Україні заводу з виробництва флоат-скла

Компанія NovaSklo, що входить до інвестиційної компанії EFI Group, підписала угоду про зобов'язання з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), членом Групи Світового банку, стосовно підтримки створення першого в Україні сучасного виробництва флоат-скла, повідомили у пресслужбі EFI Group агентству "Інтерфакс-Україна".

Згідно з угодою, IFC у партнерстві з Японією надаватиме NovaSklo консультативну підтримку та розвиток інституційної спроможності, зосереджуючись на техніко-економічному аналізі, оцінці ризиків та впровадженні найкращих міжнародних практик сталого розвитку. Мета співпраці - допомогти компанії залучити довгострокове фінансування для реалізації проєкту.

"Підтримка IFC є важливим сигналом довіри до українських інвестиційних проєктів. Разом із партнерами ми залучаємо світову експертизу, аби створити в Україні потужну індустрію будівельних матеріалів. Саме такий підхід дозволяє створювати підприємства нового покоління. Ми віримо в майбутнє української промисловості й готові вкладати в індустріалізацію країни навіть під час війни", – зазначив Ігор Ліскі, засновник EFI Group.

Як повідомлялось, NovaSklo планує побудувати сучасний завод з виробництва флоат-скла у Київській області. Цей проєкт буде створено з урахуванням вимог Рамкової програми сталого розвитку IFC, що гарантує дотримання найвищих міжнародних стандартів у сфері охорони довкілля, охорони праці та техніки безпеки, а також соціальної відповідальності.

Загальний обсяг інвестицій у завод флоат-скла оцінюється приблизно у EUR250 млн. Реалізація проєкту дасть змогу створити понад 300 робочих місць, а також забезпечить нові можливості для локальних постачальників, логістичних компаній та суміжних галузей.

"Україна демонструє вражаючу стійкість і значний потенціал економічного відновлення. NovaSklo – приклад того, як українські підприємці готові створювати сучасні промислові виробництва навіть у складних умовах. IFC має великий досвід підтримки промислових проєктів у світі, і ми раді ділитися цією експертизою з українським бізнесом", – зазначила Інес Роша, директорка IFC у регіоні Західної, Центральної та Східної Європи, України та Молдови.

NovaSklo також уклала технічну угоду про партнерство з Nippon Sheet Glass Group, одним із провідних світових виробників скла та інноваційних технологій, який надаватиме технічну експертизу та сучасні технологічні рішення для виробництва.

Після завершення підготовчої фази компанія планує залучити довгострокове фінансування для реалізації проєкту, а IFC виступатиме провідним партнером у забезпеченні і мобілізації необхідних інвестицій. Угода, підписана сьогодні, є важливим етапом розвитку української промисловості та свідчить про високий рівень довіри міжнародних фінансових інституцій до інвестиційного потенціалу України, навіть у складний період.

NovaSklo – українська компанія, що реалізує проєкт зі створення першого в Україні високотехнологічного заводу з виробництва флоат-скла в Київській області. Проєкт розроблено інвестиційно-промисловою компанією EFI Group у партнерстві з провідними європейськими виробниками обладнання для флоат-скла. 

NSG Group (Nippon Sheet Glass Co., Ltd.) – один із провідних світових виробників скла та систем скління для архітектури, автомобільної галузі та інноваційних технологій. Компанія працює у понад 100 країнах світу.

