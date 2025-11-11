Інтерфакс-Україна
13:29 11.11.2025

Невідомі викрали шість стародавніх статуй із музею в Дамаску

1 хв читати

Викрадачі викрали шість стародавніх мармурових античних статуй з Національного музею Дамаска в Сирії, повідомляє у вівторок Associated Press з посиланням на джерела.

За словами офіційних осіб із департаменту старожитностей країни, після цієї події музей на деякий час закрили. Крадіжка сталася в неділю вночі, проте ЗМІ про це стало відомо лише пізніше.

Одне з джерел заявило про зникнення шести статуй, друге відмовилося надавати агентству точну кількість зниклих експонатів.

Національний музей Дамаска є найбільшим у країні.

Теги: #музей #сирія #викрадення

