Невідомі викрали шість стародавніх статуй із музею в Дамаску

Викрадачі викрали шість стародавніх мармурових античних статуй з Національного музею Дамаска в Сирії, повідомляє у вівторок Associated Press з посиланням на джерела.

За словами офіційних осіб із департаменту старожитностей країни, після цієї події музей на деякий час закрили. Крадіжка сталася в неділю вночі, проте ЗМІ про це стало відомо лише пізніше.

Одне з джерел заявило про зникнення шести статуй, друге відмовилося надавати агентству точну кількість зниклих експонатів.

Національний музей Дамаска є найбільшим у країні.