21:04 04.12.2025

Слухання про викрадення Росією дітей відбулося в Конгресі США, головував сенатор Грем

У Комітеті з асигнувань Сенату США пройшло слухання під головування сенатора від Республіканської партії Ліндсі Грема, розглядали викрадення Росією українських дітей, повідомила посол України в США Ольга Стефанішина.

"Росія системно й цілеспрямовано викрадає українських дітей, змінює їхні імена, змушує забути мову, переміщує у російські родини та інституції, позбавляючи їх коріння. Це не "евакуація" — це спроба стерти українську ідентичність. Це міжнародний злочин, що став предметом окремих слухань у Конгресі США", - написала вона у телеграм-каналі у четвер.

За словами Стефанішиної, у своєму свідченні на слуханнях Комітету з асигнувань Сенату США про викрадення Росією українських дітей вона наголосила: депортація дітей — це грубе порушення міжнародного гуманітарного права; повернення кожної дитини має бути однією з ключових умов миру; міжнародна спільнота повинна використовувати всі доступні інструменти, щоб вимагати доступу до дітей, прозорих списків і їхнього негайного повернення.

За словами посла, свідчення на слуханні під головуванням Грема також надали Микола Кулеба (Save Ukraine), Максим Максимов (Bring Kids Back UA), Катерина Рашевська (Регіональний центр прав людини) та Натаніель Реймонд (Yale School of Public Health). "Сенатори Річард Блюменталь і Емі Клобушар, а також конгресмени Браян Фіцпатрік і Майкл МакКол свідчили про масове викрадення Росією українських дітей та наголосили на нагальності конкретних дій з боку США. Також із заявами виступили сенатори Кеті Брітт, Сюзан Коллінз, Кріс Мерфі, Мітч МакКоннелл, Петті Мюррей, Браян Шатц та Джинн Шахін", - розповіла Стефанішина.

"Закликала Конгрес США якнайшвидше ухвалити Designating the Russian Federation as a State Sponsor of Terrorism Act, який передбачає визнання Росії державою-спонсором тероризму, якщо вона не поверне викрадених українських дітей", - наголосила посол.

 

Теги: #діти #слухання #сша #викрадення

