Голова УІНП: Треба побороти традицію представлення українців як жертв історичних подій

Фото: УІНП

Голова Українського Інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров закликає у шкільній освіті робити більший акцент на героїчних аспектах української історії.

"Пам’ять - це не про знання, це про нагадування. Меморіалізація – це простір. Не має існувати у Львові пам’ятник і всі до цього одного пам’ятника йдуть. Ми маємо наповнювати простір різними меморіалізаційними контекстами і точками. Щоб він не перевантажував тебе і не тиснув на тебе", – цитує Алфьорова пресслужба за результатами участі у стратегічній сесії "Регіональна стратегія національної пам’яті".

Голова Інституту розглянув питання пошуку нових форм меморіалізації, що замінять собою старі "совєцькі концепції".

Зокрема, він наголосив на важливості роботи з вдалими локальними ініціативами та нематеріальними проєктами, наприклад, стипендіями на честь захисників України.

"Також було обговорено роль національної пам’яті в сучасній українській школі. Олександр Алфьоров наголосив на важливості вчителів у розумінні минулого й на потребі побороти традицію представлення українців як жертв історичних подій. Натомість він закликав роботи більший акцент на героїчних аспектах нашої історії. А також активніше залучати до освітнього процесу ветеранів", - йдеться в повідомленні.