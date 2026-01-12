Інтерфакс-Україна
13:48 12.01.2026

Хмельницький художній музей представив “зимовий” парфум, натхненний картиною з колекції

Фото: Хмельницький обласний художній музей

Хмельницький обласний художній музей уперше презентував авторський “зимовий” парфум, створений на основі однієї з картин зі своєї колекції. Презентація нового аромату відбулася в межах святкування 40-річчя музею, повідомляє Укрінформ.

За словами музейної директорки, аромат розробила тернопільська парфумерка Софія Дольна, яка надихнулася полотном “Зима снів” художника Миколи Кривенка. Новий запах має свій характер і передає атмосферу твору через інгредієнти, що створюють відчуття холоду та свіжості, нагадуючи сніг і мороз. 

Цей парфум став частиною низки заходів, що супроводжують ювілейні експозиції музею. Зокрема, окрім нової композиції запаху, в музеї відкрили кілька тематичних виставок, серед яких — експозиція «Перший номер», що розповідає про перші надходження до музейної колекції.

Зазначається, що аромат уже доступний для придбання в сувенірній крамничці музею, а творці планують розробити подібні парфуми для інших сезонів. 

Відео, Суспільне Хмельницький https://www.youtube.com/watch?v=H0b2KDAk0FE&fbclid=IwY2xjawPRnLVleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEenLzkR3GuzWVu34cQqVnXMUs-sxrh1Qbvs3GivrBfzIymK1Gqovv4-x23DJ4_aem_pnNevOnW1FiCWCe2T_w3Eg

Теги: #музей #хмельницький #парфюм

