УЧХ розпочав всеукраїнську програму зустрічей для ветеранів

Український Червоний Хрест (УЧХ) оголосив початок всеукраїнської програми зустрічей для ветеранів.

"За ініціативи Українського Червоного Хреста стартувала нова програма, спрямована на підтримку ветеранів та їхнє повернення до активного цивільного життя" - повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Хмельницький став першим містом, де відбулися зустрічі ветеранів — і це лише початок ініціативи, яка надалі охопить громади по всій Україні. Учасники програми ділилися досвідом і розглядали питання повернення до активного життя, пошуку нових можливостей, правових, соціальних та психологічних аспектів після служби. Також йшлося про інструменти планування майбутнього, професійну реалізацію та локальні ініціативи для інтеграції ветеранів у громаду.

Окремо обговорили участь ветеранів у добровільних пожежних командах, де їхній досвід і витримка можуть стати вирішальними у рятувальних операціях.